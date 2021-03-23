Нарушения в российской космической компании в 2020 году превысили 30 млрд рублей, сообщает Счетная палата – бизнес и экономика

Москва, 23 марта. / ТАСС /. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Счетная палата России выявила нарушения на сумму более 30 миллиардов рублей (394 миллиона долларов) в государственной космической компании Роскосмос в 2020 году.

«К сожалению, за последний год мы вновь обнаружили нарушения на сумму более 30 млрд рублей. Они другого характера: бухгалтерия, нецелевое использование средств, нарушение нормативов финансирования», – сказал заведующий бухгалтерией.

Алексей Кудрин отметил, что в 2020 году Счетная палата проводила проверки госкомпаний, госпредприятий, государственных унитарных федеральных учреждений. В рамках этих проверок департамент, в частности, выявил отсутствие стандартизированного подхода к выплате дивидендов, что могло бы привести к сокращению доходов бюджета.

«Конечно, есть опасения по поводу того, что большое количество убыточных предприятий не принимает адекватных мер по повышению эффективности. Дивидендная политика не проверена, не прописана в каких-либо стандартных законах или отсутствуют единые принципы дивидендная политика », – сказал Кудрин.Организация, которая принимает решения индивидуально, и в результате в бюджет часто не поступает достаточно средств.

Он отметил, что ведомством выявлены нарушения при таможенном декларировании товаров.

«Что касается таможенного регулирования, то в этой сфере у нас есть прорывы. Мы выявили нарушения, связанные с тем, что при декларировании товаров права интеллектуальной собственности недостаточно учитываются в декларациях. Мы обнаружили методологическую проблему, как оказалось, и Федеральная таможенная служба уже начала работу. По нашим выводам », – сказал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что проверки в его администрации привели к накоплению дополнительных средств.

“Существует дополнительная плата в миллиарды рублей, – сказал Кудрин Путину. – Поэтому это тоже можно считать результатом такой работы”.