нарушения прав человека в России, Судане и Гонконге | Подтвердить это

Пытки и уголовное преследование несовершеннолетних украинцев Тиграна Оганисяна и Михиты Ханханова со стороны Российской Федерации

Парламент требует прекратить производство по делу Тиграна Оганесяна и Никиты Канханова и снять с них обвинения. Двое украинцев — подростки, задержанные в прошлом году и обвиненные российскими властями в заговоре с целью повреждения железнодорожной инфраструктуры в Бердянске. Депутаты Европарламента призывают Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовать безопасному возвращению двух несовершеннолетних, осужденных за избиения и пытки электрическим током, которым грозит до 20 лет лишения свободы.

Парламент призывает спецпредставителя спецпредставителя ООН по вопросам насилия в отношении детей расследовать их дело. Он также требует, чтобы виновные в судебном преследовании двух молодых людей были внесены в санкционный список ЕС. Кроме того, они просят освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных Россией.

Депутаты Европарламента также осуждают Россию за депортацию детей на территорию России или Беларуси, незаконное усыновление и так называемые меры по «перевоспитанию». Они снова призывают к пакету ЕС-Украина по защите детей для детей-беженцев или детей, пострадавших от войны. И ЕС должен усилить свою приверженность предотвращению и прекращению серьезных нарушений прав детей в зонах конфликтов.

За резолюцию было подано 425 голосов, против – 3, воздержались – 15. Для получения более подробной информации, полный текст доступен здесь. (15.06.2023)

Судан: депутаты Европарламента призывают к миру и гуманитарной помощи

Депутаты Европарламента решительно осуждают продолжающиеся боевые действия между суданской армией и Силами оперативной поддержки (RSF). Они осуждают многочисленные нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта, в том числе прекращение доставки гуманитарной помощи, вербовку детей и преднамеренные нападения на гражданских лиц. Депутаты Европарламента заявляют, что ЕС и его государства-члены должны немедленно ввести санкции против виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Судане посредством глобального режима санкций ЕС в области прав человека.

В резолюции содержится призыв ко всем сторонам немедленно прекратить военный конфликт, в результате которого погибли тысячи ни в чем не повинных мирных жителей, и заключить мирное соглашение. Депутаты Европарламента призывают ЕС и его государства-члены поддержать усилия по созданию правительства, возглавляемого гражданами, посредством ряда демократических реформ после достижения мирного соглашения.

Парламент призывает воюющие стороны в Судане разрешить неограниченный доступ к гуманитарной помощи и призывает все группировки помочь в создании коридоров для предоставления основных общественных услуг. ЕС и его государства-члены должны быть готовы предоставить необходимую гуманитарную помощь жертвам конфликта, в том числе предоставить экстренные проездные документы просителям убежища за границей.

Резолюция была принята 477 голосами против 3 при 43 воздержавшихся. Полный текст доступен здесь (14.06.2023).

Ухудшение основных прав и свобод в Гонконге

Парламент призывает правительство Гонконга немедленно снять все обвинения с продемократических представителей и активистов, в том числе с известного бизнесмена и политика Джимми Лая, задержанного по сфабрикованным обвинениям с февраля 2021 года и обвиненного в сговоре с иностранными державами с целью совершения преступления. мошенничество. Согласно Закону о национальной безопасности. Депутаты Европарламента призывают Европейскую службу внешних действий и офис ЕС в Гонконге активизировать мониторинг судебных процессов, сообщать о наиболее важных расследованиях и требовать, чтобы гонконгцы, находящиеся в тюрьмах, посещали тюрьмы для осуществления своих основных прав. Они вновь обращаются ко всем государствам-членам ЕС с призывом приостановить действие любых соглашений об экстрадиции с Гонконгом и Китайской Народной Республикой.

Парламент вновь призвал ЕС ввести адресные экономические санкции против всех официальных лиц в Гонконге и Китае, включая главу исполнительной власти Джона Ли. Евросоюз. Наконец, парламент призывает власти Китая отменить Закон о национальной безопасности и прекратить вмешательство в работу журналистов.

В резолюции отмечается, что основные свободы, верховенство закона и независимость судебной власти в Гонконге опасно ухудшились, а китайский режим в 2020 году явно нарушил так называемый закон о национальной безопасности «одна страна, две системы».

За резолюцию было подано 483 голоса, против — 9, воздержались 42. Более подробно полный текст доступен здесь (15.06.2023).