НАСА ведет переговоры с космическим стартапом США о месте в Союзе

По словам двух человек, знакомых с планами, НАСА планирует приобрести место астронавта на российском космическом корабле «Союз» через техасскую космическую компанию Axiom Space. Это место является резервным для НАСА на случай, если его предстоящий полет с SpaceX столкнется с техническими проблемами, и это указывает на то, что агентство осторожно продвигается вперед.
Во вторник агентство объявило, что изучает варианты покупки места в Союзе в качестве подстраховки, чтобы сохранить укомплектование Международной космической станции американскими астронавтами. Это второй раз, когда НАСА приобрело место в России через американскую компанию после сделки с Boeing в 2017 году на пять мест для «Союза». На этот раз сделка заключена с Axiom – стартапом, который организует частные поездки космонавтов в космос.
Два человека, которые говорили, сказали, что условия соглашения о месте астронавта все еще обсуждаются. край На условиях анонимности, потому что разговоры частные.
Космическое агентство рассчитывало на то, что Россия обеспечит полеты на космическую станцию, когда американская программа шаттлов была остановлена в 2011 году. НАСА начало свою программу коммерческих экипажей после того, как Россия подняла цену на кресла «Союз» до 90 миллионов долларов – в противном случае Россия сделала бы это. Единственный вариант. В прошлом году SpaceX запустила в космос свою первую команду американских астронавтов в рамках программы.
Представитель Axiom от комментариев отказался.
“Американская компания обратилась в НАСА с предложением, которое могло удовлетворить потребности НАСА”, Об этом заявил официальный представитель агентства Джош Финч. край. «Однако мы не можем сообщать название компании, потому что НАСА не заключило никаких соглашений относительно места, и эта информация является конфиденциальной для покупок».
НАСА уже несколько месяцев ведет переговоры с российским космическим агентством Роскосмос о замене кресел Crew Dragon или Boeing Starliner дополнительными креслами на космическом корабле “Союз” вместо того, чтобы покупать эти места за наличные. Финч сказал, что НАСА планирует запускать российских астронавтов вместе с американскими астронавтами, начиная с осени 2021 года. Он сказал, что астронавт в кресле “Союза” при посредничестве Axiom будет летать где-то между весной и осенью этого года.
В 2020 году НАСА купило у России кресло «Союз» для Кейт Роббинс за 90 миллионов долларов и согласилось на двухлетнюю российскую доставку на станцию, что потенциально может стоить миллионы больше. Теперь НАСА хочет получить место в миссии MS-18 10 апреля, в которой уже зарезервированы три российских астронавта для полета. Сделка с Axiom, вероятно, будет включать в себя изгнание одного из русских с МС-18, чтобы уступить место американскому астронавту.
Было неясно, в какой степени НАСА рассматривало возможность оплаты Axiom одноместного корабля «Союз» или сколько Axiom получит от сделки. Покупка кресел для “Союза” у американской компании раньше произошла только один раз, в 2017 году. Затем НАСА купило у Boeing, который приобрел права на пять мест в несвязанном с российской “Энергией” сделке. В то время агентство сообщило, что Boeing продал эти места НАСА на общую сумму 374 миллиона долларов.