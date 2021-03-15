НАСА ведет переговоры с космическим стартапом США о месте в Союзе

По словам двух человек, знакомых с планами, НАСА планирует приобрести место астронавта на российском космическом корабле «Союз» через техасскую космическую компанию Axiom Space. Это место является резервным для НАСА на случай, если его предстоящий полет с SpaceX столкнется с техническими проблемами, и это указывает на то, что агентство осторожно продвигается вперед.

Во вторник агентство объявило, что изучает варианты покупки места в Союзе в качестве подстраховки, чтобы сохранить укомплектование Международной космической станции американскими астронавтами. Это второй раз, когда НАСА приобрело место в России через американскую компанию после сделки с Boeing в 2017 году на пять мест для «Союза». На этот раз сделка заключена с Axiom – стартапом, который организует частные поездки космонавтов в космос.

Два человека, которые говорили, сказали, что условия соглашения о месте астронавта все еще обсуждаются. край На условиях анонимности, потому что разговоры частные.

Кресла “Союз” были приобретены у американской компании только один раз.

Космическое агентство рассчитывало на то, что Россия обеспечит полеты на космическую станцию, когда американская программа шаттлов была остановлена ​​в 2011 году. НАСА начало свою программу коммерческих экипажей после того, как Россия подняла цену на кресла «Союз» до 90 миллионов долларов – в противном случае Россия сделала бы это. Единственный вариант. В прошлом году SpaceX запустила в космос свою первую команду американских астронавтов в рамках программы.

Представитель Axiom от комментариев отказался.

“Американская компания обратилась в НАСА с предложением, которое могло удовлетворить потребности НАСА”, Об этом заявил официальный представитель агентства Джош Финч. край. «Однако мы не можем сообщать название компании, потому что НАСА не заключило никаких соглашений относительно места, и эта информация является конфиденциальной для покупок».

НАСА уже несколько месяцев ведет переговоры с российским космическим агентством Роскосмос о замене кресел Crew Dragon или Boeing Starliner дополнительными креслами на космическом корабле “Союз” вместо того, чтобы покупать эти места за наличные. Финч сказал, что НАСА планирует запускать российских астронавтов вместе с американскими астронавтами, начиная с осени 2021 года. Он сказал, что астронавт в кресле “Союза” при посредничестве Axiom будет летать где-то между весной и осенью этого года.

В 2020 году НАСА купило у России кресло «Союз» для Кейт Роббинс за 90 миллионов долларов и согласилось на двухлетнюю российскую доставку на станцию, что потенциально может стоить миллионы больше. Теперь НАСА хочет получить место в миссии MS-18 10 апреля, в которой уже зарезервированы три российских астронавта для полета. Сделка с Axiom, вероятно, будет включать в себя изгнание одного из русских с МС-18, чтобы уступить место американскому астронавту.

Было неясно, в какой степени НАСА рассматривало возможность оплаты Axiom одноместного корабля «Союз» или сколько Axiom получит от сделки. Покупка кресел для “Союза” у американской компании раньше произошла только один раз, в 2017 году. Затем НАСА купило у Boeing, который приобрел права на пять мест в несвязанном с российской “Энергией” сделке. В то время агентство сообщило, что Boeing продал эти места НАСА на общую сумму 374 миллиона долларов.