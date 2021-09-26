НАСА заказало новый автобус, чтобы доставить астронавтов к их лунной ракете … но агентству могут не понравиться предложения – RT World News

Попытка НАСА найти замену легендарному Astrovan, который ведет астронавтов к новой лунной ракете, открыла ящик Пандоры, поскольку люди начинают предлагать самые необычные транспортные средства, и они добавили к смеси Джеффа Безоса и Илона Маска.

Карета астронавтов, или Astrovan, использовалась для перевозки астронавтов на стартовую площадку и обратно в эпоху космических шаттлов, в то время как ее предшественник доставлял экипажи астронавтов во многие миссии Apollo. В Эпоха блестящего серебряного челнока Его так полюбили космические экипажи, что астронавты возражали против его замены, и он стал частью американской космической традиции.

Однако в конечном итоге НАСА сочло модифицированный передвижной дом Airstream EXCELA 1983 года слишком старым для участия в новой программе Artemis, которая направлена ​​на возвращение людей на Луну.





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космическое агентство поставить слово мне “частные компании”, Просят предложения по достойной замене историческому транспорту. В заявлении НАСА отмечалось, что «Предложения должны быть уникальными, включать новые технологии и визуально запечатлеть Артемиду для аудитории».

Однако, когда новости об этом достигли Твиттера, многие комментаторы, не являющиеся корпоративными, также решили протянуть руку помощи НАСА, и в итоге появилось много действительно «уникальных» предложений.

Некоторые настаивали на том, чтобы астронавты проехали что-то вроде автофургона Eagle 5 из г.космические шары Комедия, или повозка с собакой Гарри из фильма ‘глупый и тупой », или даже массовую военную платформу новейшегоБезумный Макс’ Кино.

War Rig – хороший вариант, и в настоящее время он продается с аукциона. Он предложил привязать астронавтов к трейлеру наверху, пока они распыляют серебряную краску на свои маски, чтобы все могли посмотреть. pic.twitter.com/Oz8u2M2QBb – RobWeekhout (@RobWeekhout) 24 сентября 2021 г.

Несколько человек поделились своей верой в то, что Wienermobile, который использовался для рекламы мясных продуктов Oscar Mayer, был бы идеальным. «Визуально олицетворяет Артемиду для зрителей» – Компания была счастлив заставитьТвиттер «Эй, @NASA, мы тебя поймали».

Другие призвали НАСА сделать все возможное и посадить астронавтов в скафандры на многоместный велосипед или прибегнуть к конной повозке.

… с несколькими местами. Энергосбережение и дает астронавтам возможность в последнюю минуту потренировать свои мышцы, прежде чем невесомость ослабит их. pic.twitter.com/yDiGTJxyoA – Шелк Уиллибальд 24 сентября 2021 г.

Ряд комментаторов заявили, что НАСА, которое теперь полагается на Space X для доставки своих астронавтов на орбиту, не должно заглядывать далеко и должно использовать Tesla Илона Маска.

Один из гениев предположил, что вместо того, чтобы тратить миллионы на разработку нового автомобиля, дилерский центр мог бы просто остановиться на обычном автобусе.

“Однако стоит ожидать протеста. Это звучит очень сложно и рискованно”, Один комментатор резко отозвался о Blue Origin Джеффа Безоса и раскритиковал космический корабль Илона Маска SpaceX Starship, который выиграл контракт НАСА на 2,9 миллиарда долларов в рамках миссии Artemis.





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