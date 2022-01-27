НАСА заявляет, что рада принять российских космонавтов для обучения — Наука и космос

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявило, что с нетерпением ждет возможности принять российских космонавтов для обучения в Космическом центре имени Линдона Б. Джонсона в Хьюстоне, сообщил в четверг представитель НАСА.

Замечание представитель сделал в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сложности, с которыми недавно столкнулся россиянин Николай Чуб при получении визы в США для прохождения плановых тренировок.

22 января Роскосмос заявил, что отказ США в выдаче визы Чубу поставил вопрос о его безопасности во время его полета на Международную космическую станцию ​​(МКС) в 2023 году. По данным российской космической корпорации, космонавту понадобилась виза США для пятинедельной сессии, чтобы ознакомиться с американским сегментом космической станции.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что Чуб получил визу. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Анна Кикина также получила визу.

Иностранные астронавты обычно проходят тренировку в Российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, расположенном в Звездном городке (или Звездном городке) под Москвой, а российские космонавты тренируются в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, получая знания о российском и американском сегментах МКС соответственно. Тренировочные занятия проводятся вне зависимости от того, какие космические корабли планируется использовать для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту.

Чуб входит в состав дублирующего экипажа 68-й экспедиции МКС, которая в сентябре отправится на орбитальный пост на корабле «Союз МС-22». Он также входит в состав основного экипажа 69-й экспедиции, которая будет доставлена ​​на МКС на корабле «Союз МС-23» весной 2023 года.