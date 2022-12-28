НАСА изучает план резервного копирования экипажа SpaceX для просочившегося российского космического корабля «Союз».

НАСА изучает, может ли космический корабль SpaceX Crew Dragon предложить альтернативный полет для некоторых членов экипажа Международной космической станции после того, как из российской капсулы произошла утечка охлаждающей жидкости во время стыковки с орбитальной лабораторией.

НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» расследуют, почему был пробит трубопровод охлаждения во внешнем радиаторе российского космического корабля «Союз МС-22», который должен вернуть на Землю свой экипаж из двух космонавтов и одного американского астронавта в начале следующего года.

Но утечка 14 декабря, из-за которой «Союз» был лишен жизненно важной жидкости, используемой для регулирования температуры в кабине экипажа, остановила процедуры российской космической станции, поскольку инженеры в Москве рассматривают возможность запуска еще одного «Союза», чтобы вернуть команду из трех человек, отправившуюся на орбиту. станция космическая интернациональная. На борту выведен из строя МС-22.

Если Россия не сможет запустить еще один «Союз» или по какой-то причине решит, что это слишком рискованно, НАСА рассматривает другой вариант.

«Мы задали SpaceX несколько вопросов относительно ее способности вернуть дополнительных членов экипажа на борт Dragon, если это необходимо, но в настоящее время это не является нашей основной задачей», — заявила агентству Рейтер пресс-секретарь НАСА Сандра Джонс.

SpaceX не ответила на запрос Reuters о комментариях.

Было неясно, что именно НАСА требовало от SpaceX Crew Dragon, например, могла ли компания найти способ увеличить мощность Crew Dragon, который в настоящее время пристыкован к станции, или запустить пустую капсулу для спасения экипажа.

Но возможное участие компании в возглавляемой Россией миссии подчеркивает степень предосторожности, которую НАСА принимает для обеспечения безопасного возвращения астронавтов на Землю, если один из других планов России на случай непредвиденных обстоятельств потерпит неудачу.

Слева направо: астронавт НАСА Фрэнк Рубио, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и российский космонавт Дмитрий Петлин перед стартом космического корабля «Союз МС-22» 21 сентября. (Юрий Кочиков/Associated Press)

Прохудившаяся капсула «Союз» доставила американского астронавта Фрэнка Рубио и космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина на космическую станцию ​​в сентябре для шестимесячной миссии. Они должны были вернуться в марте 2023 года.

Остальные четыре члена экипажа станции — еще двое из НАСА, третий российский астронавт и японский астронавт — прибыли в октябре на капсуле SpaceX Crew Dragon, заключенной по контракту с НАСА, которая также все еще находится на Международной космической станции.

Капсула SpaceX Crew Dragon, капсула в форме мармеладки с четырьмя креслами для астронавтов, стала центром усилий НАСА по пилотируемым космическим полетам на низкой околоземной орбите. Помимо российской программы «Союз», это единственная организация, способная доставлять людей на космическую станцию ​​и обратно.

3 возможных подозреваемых

Обнаружение причины утечки может помочь принять решение о наилучшем способе возвращения экипажа. Прокол метеоритом, попадание осколка космического мусора или аппаратная неисправность самой капсулы «Союз» — три возможные причины утечки, которые расследуют НАСА и Роскосмос.

Майк Саффредини, возглавлявший программу НАСА по Международной космической станции в течение десяти лет до 2015 года, сказал, что сбой оборудования может вызвать у Роскосмоса дополнительные вопросы о безопасности других кораблей «Союз», например, того, который он может отправить для спасения экипажа.

Он сказал: «Я могу заверить вас, что это то, на что они смотрят, чтобы увидеть, что там, и есть ли по этому поводу опасения». «Дело в том, что русские действительно хорошо умеют не говорить о том, что они делают, но они очень точны».

На этом изображении из видео, предоставленного НАСА, капсула SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции 6 октября. (НАСА)

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что ко вторнику инженеры решат, как вернуть экипаж на Землю, но в тот же день агентство заявило, что решение примет в январе.

Ранее НАСА заявляло, что температура в капсуле остается «в допустимых пределах», поскольку в настоящее время в кабине экипажа вентилируется потоком воздуха, поступающим через открытый люк на Международную космическую станцию.

Сергей Крикалев, глава пилотируемых космических программ России, заявил журналистам на прошлой неделе, что температура резко повысится, если люк станции будет закрыт.

Джонс сказал, что НАСА и Роскосмос в первую очередь сосредоточены на выяснении причины утечки, а также на исправности МС-22, который также призван служить спасательной шлюпкой для экипажа из трех человек в случае возникновения чрезвычайной ситуации на станции, требующей эвакуация.

Поначалу недавний метеоритный дождь, казалось, повышал вероятность точного удара метеорита как виновника, но разлив был направлен не в ту сторону, чтобы это имело место, сказал журналистам на прошлой неделе Джоэл Монтальбано, руководитель программы Международной космической станции НАСА. , несмотря на возможность рок.спутника. Оно приходит с другого направления.

И если виновата часть космического мусора, это может вызвать опасения по поводу все более хаотичной орбитальной среды и поднять вопросы о том, следует ли защищать критически важное оборудование, такое как линия охлаждения космического корабля, защитой от мусора, как и другие части космического корабля МС-22. .

«Мы не застрахованы от всего вокруг космической станции», — сказал Суффредини. «Мы не можем быть защищены от всего».