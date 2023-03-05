НАСА и Роскосмос планируют добавить миссию в соглашение об обмене местами

Вашингтон. НАСА работает с правительством России над обновлением соглашения, позволяющего российским астронавтам летать в составе следующих двух миссий SpaceX по ротации экипажей на Международную космическую станцию.

В комментариях на брифинге 2 марта после брифинга по запуску Crew 6 Кэти Людерс, заместитель администратора НАСА по космическим операциям, заявила, что ведутся переговоры об обновлении существующего соглашения с Роскосмосом о добавлении миссии Crew-7 к станции, запуск которой запланирован на этот день. падать.

Согласно первоначальному межведомственному соглашению об обмене местами, которое было заключено в июле 2022 года, одно место в Союзе ежегодно обменивалось на одно место в Crew Dragon. Когда о соглашении было объявлено, НАСА сообщило, что космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев будут летать на Экипаже-5 и Экипаже-6 соответственно, но не назвала миссии для более поздних миссий.

На пресс-конференции 25 января Джоэл Монтальбано, руководитель программы МКС НАСА, сказал, что обсуждения об осеннем экипаже-7 продолжаются. «Мы еще не закончили с падением, но продолжаем работать в этом направлении», — сказал он.

Людерс сказал после запуска Crew-6, что обновление этого соглашения, включающее Crew-7, находится в процессе. «Мы работаем над этим через российское правительство, а затем, конечно, возвращаемся на нашу сторону для достижения окончательного соглашения», — сказала она. «Наша цель — сделать его способным поддерживать интегрированные экипажи».

Эти «интегрированные экипажи», в которых один американский астронавт присутствует на каждом запуске «Союза» и один российский астронавт на каждом запуске коммерческого экипажа, предназначены для обеспечения работы станции, когда «Союз» или коммерческие экипажи недоступны в течение длительного периода.

«С добавлением соглашения Crew-7 мы будем охватывать Crew-7 и Crew-8, — сказал Людерс, — следующая ротационная миссия Crew Dragon запланирована на 2024 год».

Соглашение не распространяется на полеты Boeing CST-100 Starliner, на котором еще не было астронавтов. В феврале представители НАСА и Boeing заявили, что летные испытания корабля, который доставит двух астронавтов НАСА на станцию, запланированы на вторую половину апреля. Это позволит начать миссии по ротации экипажа, также называемые постсертификационными миссиями (PCM), в 2024 году.

«В какой-то момент, когда мы проведем летные испытания экипажа с Boeing и первоначальную миссию PCM-1, мы также рассмотрим возможность добавления Boeing к интегрированному соглашению с экипажем», — сказал Людерс. «Мы хотели бы продолжить, чтобы в каждой миссии по ротации экипажа был интегрирован экипаж».

Пока продолжаются переговоры о включении Экипажа-7 в соглашение об обмене креслами, Роскосмос готовится к его утверждению. 1 марта почта В своем аккаунте в социальной сети Telegram она сообщила, что Константин Борисов будет частью миссии Экипажа-7, а Александр Гребенкин будет управлять Экипажем-8. Издание добавило, что Crew-8 запустят в первой половине 2024 года, указывая, что Роскосмос ожидает, что это произойдет до первой миссии Starliner по ротации экипажа.

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