НАСА и Роскосмос подписали соглашение об обмене полетами на космическую станцию

Экипаж Международной космической станции (МКС) Российская актриса Юлия Пересильд машет рукой на прощание, садясь на борт космического корабля «Союз МС-19» для запуска на космодроме Байконур, Казахстан, 5 октября 2021 года.

НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» подписали долгожданное соглашение об объединении полетов на Международную космическую станцию, что позволит российским космонавтам летать на борту космического корабля американского производства в обмен на то, что американские астронавты смогут подняться на борт российского «Союза», сообщили агентства в пятницу.

«Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции», — говорится в заявлении Роскосмоса. цели».

НАСА и Роскосмос, основные партнеры космической станции на протяжении двух десятилетий, годами стремились возобновить регулярные пилотируемые полеты в рамках давнего гражданского альянса агентств, и теперь это одно из последних звеньев сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. нарастает напряженность из-за войны на Украине.

НАСА заявило, что первые комплексные полеты в рамках нового соглашения состоятся в сентябре, когда американский астронавт Фрэнк Рубио будет запущен на космическую станцию ​​с зафрахтованного космодрома Байконур в Москве в Казахстане вместе с двумя астронавтами, Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петлиным.

Взамен астронавт Анна Кекина присоединится к двум американским астронавтам и японскому астронавту в полете корабля SpaceX Crew Dragon к орбитальной лаборатории, которая стартовала из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

Два агентства ранее делили места астронавтов на американском шаттле и российском космическом корабле «Союз».

После вывода шаттла из эксплуатации в 2011 году Соединенные Штаты полагались на российский «Союз» для отправки американских астронавтов на космическую станцию ​​до 2020 года, когда капсула SpaceX Crew Dragon возродила возможности пилотируемых космических полетов НАСА и начала регулярные полеты на Международную космическую станцию ​​из Флориды.

Кекина, инженер и единственная женщина в действующих космических силах России, должна стать первой россиянкой, которая полетит на капсуле SpaceX Crew Dragon. Она репетировала миссию в штаб-квартире астронавтов НАСА в Хьюстоне, пока шли переговоры по соглашению.

Американское космическое агентство заявило, что присутствие по крайней мере одного россиянина и одного американца на борту космической станции имеет решающее значение для поддержания работы лаборатории.

«Интегрированные летные экипажи гарантируют, что на борту станции находятся должным образом обученные члены экипажа для выполнения основных работ по техническому обслуживанию и выходу в открытый космос», — говорится в заявлении НАСА в пятницу.

Незадолго до объявления о соглашении президент Владимир Путин сменил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на Бориса Борисова, бывшего вице-премьера и заместителя министра обороны.