НАСА и Роскосмос продолжают переговоры по обмену местами

ВАШИНГТОН — НАСА продолжает работать с российским космическим агентством «Роскосмос» над соглашением об обмене местами, хотя в прошлом месяце не было самостоятельных сроков, чтобы завершить сделку вовремя, чтобы разрешить обмен полетами этой осенью.

В апреле официальные лица Международной космической станции НАСА заявили, что им необходимо достичь соглашения между НАСА и Российским космическим агентством (Роскосмос) к концу июня, чтобы российский космонавт Анна Кекина полетела в составе миссии Crew-5 Crew Dragon в начале сентября в качестве Американский космонавт, скорее всего Фрэнк Рубио, находится на борту корабля «Союз МС-22», который будет запущен в конце сентября.

Хотя 10 июня российское правительство дало добро на то, чтобы позволить Роскосмосу заключить соглашение с НАСА об обмене местами, ни одно агентство не подтвердило, что соглашение действует или что экипажи были выполнены для двух миссий, запущенных в сентябре.

«НАСА продолжает работать над соглашением с Российским космическим агентством (Роскосмосом), по которому мы регулярно доставляем объединенные экипажи на Международную космическую станцию ​​на борту кораблей «Союз» и коммерческих пилотируемых кораблей», — заявил 1 июля SpaceNews представитель НАСА Джош Финч.

Агентства, кажется, сохраняют возможность поменяться местами для двух сентябрьских миссий. Роскосмос сообщил 25 июня. Что Кекина собиралась в Соединенные Штаты, чтобы пройти дополнительную подготовку, в том числе примерить компрессионный костюм Crew Dragon. В заявлении говорится, что Кикина все еще изучается для миссии Crew-5, запуск которой, по данным российского космического агентства «Роскосмос», запланирован на 1 сентября. НАСА не объявило дату запуска миссии.

НАСА долгое время работало над заключением соглашения об обмене местами с Роскосмосом, чтобы разрешить «смешанные экипажи», чтобы на станции был как минимум один астронавт НАСА и один астронавт Роскосмоса в случае длительного заземления корабля «Союз» или коммерческих кораблей. . Этот призыв продолжался даже после того, как вторжение России в Украину испортило отношения между Россией и другими партнерами по Международной космической станции.

«Мы продвигаемся вперед с обменом местами», — заявил 15 июня администратор НАСА Билл Нельсон на совместной пресс-конференции с генеральным директором Европейского космического агентства Йозефом Шбахером, имея в виду взаимосвязь между американской и российской частями станции. «Итак, мы будем действовать на этой основе». Он не назвал график завершения соглашения об обмене местами.

Тем временем астронавты НАСА готовились к возможным полетам «Союзов» на Международную космическую станцию. 29 июня стартовал Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Кадры с последней тренировки по аварийной посадке корабля «Союз» на воду. Среди участников тренировки была астронавт НАСА Трейси Дайсон, идентифицированная как член экипажа 70-й экспедиции.