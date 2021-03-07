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НАСА и Boeing снова откладывают второй испытательный полет космического такси Starliner

7 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Второй испытательный полет Boeing без экипажа космического корабля Starliner для НАСА в конце концов не состоится 2 апреля.

В четверг (4 марта) НАСА и Боинг Рекламируйте совместно Он планирует отложить запуск миссии Starliner Orbital Flight Test-2 со взлета в начале апреля. Полет уже был отложен на две недели от запланированного на 25 марта срока из-за зимних штормов в Хьюстоне и необходимости замены некоторых блоков авионики. Теперь похоже, что Starliner не сможет получить доступ к космосу до конца апреля.

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