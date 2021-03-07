НАСА и Boeing снова откладывают второй испытательный полет космического такси Starliner

Второй испытательный полет Boeing без экипажа космического корабля Starliner для НАСА в конце концов не состоится 2 апреля.

В четверг (4 марта) НАСА и Боинг Рекламируйте совместно Он планирует отложить запуск миссии Starliner Orbital Flight Test-2 со взлета в начале апреля. Полет уже был отложен на две недели от запланированного на 25 марта срока из-за зимних штормов в Хьюстоне и необходимости замены некоторых блоков авионики. Теперь похоже, что Starliner не сможет получить доступ к космосу до конца апреля.

«НАСА также взвешивает объем проверочного анализа и проверки, необходимые перед испытательным полетом, и график посещения транспортных средств на Международной космической станции», – говорится в совместном заявлении.

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Апрель уже является напряженным временем для орбитального комплекса с запуском российского экипажа «Союз» и миссии астронавта NASA SpaceX Crew-2. В заявлении добавлено, что у Boeing нет возможности перенести расписание со 2 апреля на «позднее в апреле», но новая дата запуска еще не назначена.

OFT-2 станет важной вехой в программе Starliner, поскольку Boeing пытается оправиться от ошибочной миссии в декабре 2019 года, когда беспилотный запуск не смог достичь места назначения с космической станции. НАСА определило 80 пунктов для исправления, прежде чем состоялся новый запуск, и Boeing потратил несколько месяцев на их обработку.

«Компания проводила тестовые операции перед комплексной репетицией миссии, которая позволила бы оперативной группе обучиться», – говорится в заявлении НАСА, добавляя, что группа также будет отслеживать, что происходит во время полной имитационной миссии.

«Кроме того, был успешно завершен эксплуатационный и испытательный старт OFT-2, были установлены новые блоки авионики», – продолжалось в обновлении, добавляя, что заправка и «штабелирование» космических аппаратов (или сборка с ракетой) готовы к началу в ближайшее время. .

НАСА планирует использовать SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner для перевозки большинства американских астронавтов на космическую станцию, в значительной степени устраняя свою зависимость от российской капсулы Союз, которая доставила всех в космос в период с 2011 по 2020 год, после того, как программа космических шаттлов была свернута. . Каждый новый коммерческий космический корабль вмещает экипаж из четырех человек с высотой трех сидений в Союзе, что позволяет станции использовать больше научных и коммерческих возможностей с более крупными будущими командами.

Следите за сообщениями Элизабет Хауэлл в Twitter @howellspace. Подписывайтесь на нас В Твиттере И в фейсбуке.