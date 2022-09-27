НАСА и SpaceX готовятся к взлету экипажа 5 и последствиям урагана Ян

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В понедельник НАСА заявило, что все еще готовится поддержать попытку запуска миссии SpaceX Crew-5 3 октября на Международную космическую станцию. Но агентство продолжает внимательно следить за ураганом Ян и его воздействием на Космический центр Кеннеди.

Запуск в 12:45 по восточному поясному времени в понедельник, 3 октября, — лучший сценарий. Старшие менеджеры НАСА заявили на брифинге перед запуском, что у них есть планы разрешить другие попытки запуска Crew-5 4 или 5 октября. Другие варианты резервного копирования также включают 7, 8 и 9 октября.

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Предстартовая подготовка

Если позволит погода, ожидается, что SpaceX запустит 230-футовую ракету Falcon 9, сопряженную с космическим кораблем Crew Dragon Endurance, на платформу 39A в четверг, 29 сентября.

Это позволит четырем международным членам Crew-5 завершить репетицию переодевания и подняться на борт своего космического корабля за несколько дней до попытки запуска.

Ситуация может измениться, поскольку в ближайшие несколько дней путь урагана «Иан» станет более ясным. Однако членам экипажа сначала нужно будет добраться до Флориды.

Астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, астронавт JAXA Коити Ваката и астронавт Роскосмоса Анна Кекина первоначально должны были приземлиться в Космическом центре Кеннеди в понедельник, 26 сентября.

Это было отменено из-за последствий урагана Ян во Флориде, и экипаж остался в Космическом центре Джонсона в Техасе.

«Это очень дисциплинированные решения, которые мы привыкли принимать, — сказал Стив из НАСА. — Мы будем работать вместе с Космическим центром Кеннеди, чтобы увидеть, как расширяется центр, а затем, со временем, мы привлечем экипаж». Стич, руководитель программы коммерческого экипажа.

Помимо погодных эффектов, Стич сказал, что есть еще два объекта, которые SpaceX должна отключить, прежде чем миссия может быть продолжена. Вам следует поближе познакомиться с некоторыми аппаратными средствами, связанными со сваркой и склеиванием некоторых композитных материалов с космическими кораблями. «Я думаю, что команда SpaceX проявляет большую осторожность, и им большое спасибо за то, что они познакомились с ним», — сказал Стич.

KSC готовится к урагану Ян

Под угрозой неминуемого урагана Космический центр Кеннеди работает в условиях, называемых HURCON, которые относятся к категории от пятого до первого уровня.

Кельвин Мэннинг, заместитель директора Космического центра Кеннеди, сообщил журналистам, что центр объявил о запуске Horcon 4 в понедельник, 26 сентября.

«Мы проводим основные приготовления. Если у нас будет сильный шторм, то у нас будет спасательная команда», — сказал он. «Мы делаем такие вещи, как подготовка транспортных комплектов — детские кроватки, одеяла, проверяем, чтобы все лампочки были заряжены. И чтобы убедиться, что наши генераторы заправлены, автомобили заправлены, мы ставим их в правильное положение».

В случае, если ураган Ян представляет серьезную угрозу для персонала центра, который определен как часть команды райдеров, им придется укрыться и оседлать шторм в KSC, и это будет закрыто только во время HURCON I и KSC. вниз. «У них будет возможность пойти домой, подготовить свои дома и вещи, а затем вернуться на место работы на случай, если им придется пережить шторм», — сказал Мэннинг.

Однако на данный момент, по словам Мэннинга, сотрудники продолжают базовую подготовку, обустраивают объекты и охраняют строительные площадки.

По мере необходимости будут проводиться более тщательные приготовления к возможным наводнениям или ветровым повреждениям, поскольку НАСА продолжает следить за развитием шторма. Мэннинг сказал, что команда снова встретится во вторник и определит дальнейший путь.

Для получения последней информации посетите сайт floridatoday.com/launchschedule.

Джимми Грох — спутниковый репортер Florida Today. Вы можете связаться с ней по адресу [email protected] за ней Твиттер @AlteredJamie.