НАСА и SpaceX откладывают запуск следующего экипажа космической станции на одиннадцатый час.

КЕЙП-КАНАВАЛ, Флорида, 27 февраля (Рейтер) — Рано утром в понедельник НАСА и SpaceX отложили запуск капсулы с двумя американскими астронавтами, российским астронавтом и другим членом экипажа Эмирейтс за несколько минут до запланированного старта из Флориды на рейс в Международная космическая станция. .

Космическое агентство США и SpaceX, частная ракетная компания, основанная миллиардером Илоном Маском, указали на технический дефект, связанный с жидкостью для зажигания, используемой для питания двигателей космического корабля.

Обратный отсчет, казалось, шел гладко, пока примерно за две с половиной минуты до старта НАСА не объявило в прямом эфире, что запуск четырех членов экипажа для шестимесячной научной миссии будет отложен.

Ракета SpaceX Falcon 9, заключенная в капсулу Crew Dragon, должна была стартовать в 1:45 утра по восточному поясному времени (06:45 по Гринвичу) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида.

Первая резервная возможность запуска миссии была назначена на начало вторника, примерно через 24 часа после первой попытки запуска ракеты с Земли.

Ни НАСА, ни SpaceX сразу не сказали, сколько времени на самом деле может пройти, прежде чем они будут готовы повторить попытку. Одиннадцатичасовые запуски — своего рода рутина в очень сложных и рискованных полетах человека в космос.

Если запуск в понедельник пройдет успешно, экипажу потребуется около 25 часов, чтобы добраться до места назначения на Международной космической станции (МКС) — лаборатории, находящейся на высоте около 250 миль (420 км) над Землей.

Миссия, получившая обозначение Crew 6, доставит шестую команду с Международной космической станции, которую НАСА запускало на борту SpaceX с тех пор, как калифорнийская компания Маска начала отправлять американских астронавтов на орбиту в мае 2020 года.

Новейший экипаж Международной космической станции возглавляет 59-летний командир миссии Стивен Боуэн, бывший офицер подводной лодки ВМС США, который провел на орбите более 40 дней в качестве ветерана, совершившего три полета на космических челноках и семь выходов в открытый космос.

Астронавт НАСА Уоррен «Вуди» Хобург, 37 лет, инженер и коммерческий пилот, назначенный пилотом экипажа 6, совершит свой первый космический полет.

В миссии Crew 6 также участвует 41-летний астронавт Эмиратов Султан Аль-Неяди, второй человек из своей страны, совершивший полет в космос, и первый человек, запустивший с территории США в составе долгосрочной команды космической станции. Первый в истории эмиратский астронавт был запущен на орбиту в 2019 году на борту российского космического корабля.

Среди четырех членов экипажа 6 есть российский космонавт Андрей Федяев, 41 год, который, как и Аллейди, является инженером и начинающим космонавтом, назначенным специалистом по миссии команды.

Федяев — последний астронавт, совершивший полет на американском космическом корабле в рамках соглашения о совместном использовании пассажиров, подписанного в июле между НАСА и российским космическим агентством «Роскосмос», несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой из-за вторжения России в Украину.

Экипаж 6 будут встречать на борту космической станции семь нынешних пассажиров МКС — три члена экипажа НАСА, в том числе командир Николь Онапу Манн, первая коренная американка, полетевшая в космос, вместе с тремя россиянами и японский астронавт.

Международная космическая станция длиной примерно с футбольное поле и самый большой искусственный объект в космосе постоянно эксплуатируется консорциумом под руководством США и России, в который входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

(Репортаж Джо Скиппера на мысе Канаверал и Стива Гормана в Лос-Анджелесе; редактирование Уилла Данэма, Джона Стоунстрита, Джерри Дойла и Ника МакФи.

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