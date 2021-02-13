НАСА может переехать на российский космический корабль Союз

Программа NASA Commercial Crew направлена на доставку астронавтов на американскую землю. Часть проекта SpaceX работает хорошо, но астронавт НАСА все еще может запускать с земли в Казахстане.
НАСА заявило во вторник, что рассматривает возможность поездки на Международную космическую станцию на весеннюю стартовую площадку российского космического корабля «Союз».
Команда Dragon от SpaceX теперь выполняет регулярные рейсы Boeing рассчитывает провести одно мероприятие до и после ISS, а также партнер другой бизнес-группы Второй незагруженный испытательный самолет В марте. SpaceX планирует один Запуск миссии Crew-2 В апреле. НАСА заявило, что эти усилия «демонстрируют постоянное улучшение».
«Закрепление дополнительного кресла для корабля« Союз »обеспечивает возможность резервного копирования по крайней мере одного члена экипажа США на Международной космической станции в случае каких-либо проблем с космическим кораблем». В заявлении компании говорится, что. НАСА рассматривает возможность оказания какой-либо услуги России, а не покупки места для корабля “Союз”.
Самые большие аттракционы НАСА: экстремальные автомобили на Земле и за ее пределами
Посмотреть все фото
НАСА стремится сохранить на МКС члена американской команды. Текущий график возврата панелей может создать пробел, если миссия SpaceX Crew-2 будет отложена или не достигнет станции в апреле. Кресло “Союз” – это сейф.
«В НАСА есть фраза, которую мы часто используем – дифференциальная избыточность. НАСА говорит, что у нас всегда есть программа резервного копирования, которая обеспечивает нам дальнейший путь, даже если мы столкнемся с проблемой в нашем первоначальном подходе», – сказал Робин. Кейтенс.
Следите за космическим календарем CNET на 2021 год, чтобы быть в курсе всех последних космических новостей в этом году. Вы даже можете добавить его в свой собственный Календарь Google.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».