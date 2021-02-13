НАСА может переехать на российский космический корабль Союз

НАСА



Программа NASA Commercial Crew направлена ​​на доставку астронавтов на американскую землю. Часть проекта SpaceX работает хорошо, но астронавт НАСА все еще может запускать с земли в Казахстане.

НАСА заявило во вторник, что рассматривает возможность поездки на Международную космическую станцию ​​на весеннюю стартовую площадку российского космического корабля «Союз».

Команда Dragon от SpaceX теперь выполняет регулярные рейсы Boeing рассчитывает провести одно мероприятие до и после ISS, а также партнер другой бизнес-группы Второй незагруженный испытательный самолет В марте. SpaceX планирует один Запуск миссии Crew-2 В апреле. НАСА заявило, что эти усилия «демонстрируют постоянное улучшение».

«Закрепление дополнительного кресла для корабля« Союз »обеспечивает возможность резервного копирования по крайней мере одного члена экипажа США на Международной космической станции в случае каких-либо проблем с космическим кораблем». В заявлении компании говорится, что. НАСА рассматривает возможность оказания какой-либо услуги России, а не покупки места для корабля “Союз”.

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НАСА стремится сохранить на МКС члена американской команды. Текущий график возврата панелей может создать пробел, если миссия SpaceX Crew-2 будет отложена или не достигнет станции в апреле. Кресло “Союз” – это сейф.

«В НАСА есть фраза, которую мы часто используем – дифференциальная избыточность. НАСА говорит, что у нас всегда есть программа резервного копирования, которая обеспечивает нам дальнейший путь, даже если мы столкнемся с проблемой в нашем первоначальном подходе», – сказал Робин. Кейтенс.

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