НАСА нашло из 12 000 кандидатов 10 новых стажеров-космонавтов с нужными знаниями.

НАСА объявило В понедельник в число 10 новейших стажеров-астронавтов вошли пожарный, ставший профессором Гарварда, бывший член Национальной команды по велоспорту и пилот, который командовал первым в истории боевым построением F-22 для женщин.

Класс 2021 года был сокращен с более чем 12000 кандидатов и теперь будет подавать заявки на работу в январе в Космическом центре Джонсона в Техасе, где они пройдут двухлетнее обучение.

«Мы возвращаемся на Луну, мы собираемся продолжить свой путь к Марсу — и поэтому сегодня мы приветствуем 10 новых исследователей», — сказал администратор НАСА Билл Нельсон на мероприятии, чтобы поприветствовать новобранцев.

«У каждого кандидата есть« правильные вещи », но вместе они представляют кредо нашей страны: E pluribus unum — of many, one», — добавил он.

Десять кандидатов в возрасте от 32 до 45 лет научатся управлять и обслуживать Международную космическую станцию, обучаться выходу в открытый космос, развивать навыки робототехники, безопасно управлять учебным самолетом Т-38 и выучат русский язык для общения со сверстниками. .

После окончания учебы им могут быть назначены миссии на борту Международной космической станции или глубже в космос, включая запланированное возвращение НАСА на Луну в конце этого десятилетия в рамках миссии Artemis, в которой будут участвовать первая цветная женщина и человек, ступивший на лунную почву.

Он был открыт для граждан США, имеющих степень магистра в области STEM (наука, технология, инженерия и математика) — впервые такое требование было добавлено — и сдавших онлайн-экзамен. Требования к степени магистра также могут быть выполнены путем получения степени доктора медицины или завершения экспериментальной пилотной программы.

детские мечты

«Изначально я заинтересовался стать космонавтом в очень молодом возрасте, — сказала 38-летняя Джессика Виттнер, лейтенант ВМС США, летчик-испытатель и бортинженер.

«Я была той маленькой девочкой в ​​школе, которая раньше играла с ракетами в саду возле дома и любила уроки естествознания».

Среди других — летчик-истребитель Николь Айерс, у которой более 200 боевых часов и которая в настоящее время является одной из немногих женщин, летающих на F-22. В 2019 году Айерс командовала первым боевым построением женских самолетов.

Кристофер Уильямс, 38 лет, доцент кафедры медицинской физики Гарвардского университета.

«Я трачу свое время на то, чтобы помочь найти более эффективные способы нацеливания лучевой терапии на рак, а затем фактически работать в составе многопрофильной команды, занимающейся лечением пациентов», — сказал Уильямс, доктор философии по астрофизике Массачусетского технологического института. Волонтер-медтехник и пожарный.

45-летний Анил Менон — подполковник ВВС США, который ранее был первым летным хирургом SpaceX перед предыдущим назначением в НАСА.

Врач, родившийся у родителей из Индии и Украины, он был первым спасателем во время землетрясения в Гаити в 2010 году, землетрясения в Непале в 2015 году и аварии на авиашоу Renault в 2011 году.

Кристина Берч, 35 лет, имеет ученые степени в области математики, биохимии и молекулярной биофизики, а также докторскую степень в области биологической инженерии Массачусетского технологического института.

Она оставила свою академическую карьеру, чтобы участвовать в гонках в качестве велосипедистки сборной США, прошла квалификацию на Олимпийские игры и выиграла медали Кубка мира в командном преследовании и спринте в Мэдисоне.

Последний семестр НАСА закончилось в 2017 году. Двое из его членов, Раджа Чари и Кайла Баррон, в настоящее время работают на борту Международной космической станции.

Фото на обложке: Майор ВВС США Николь Эйерс, Кристофер Уильямс, майор морской пехоты США (в отставке) Люк Делани, лейтенант ВМС США. Джессика Уиттнер, подполковник ВВС США Анил Менон, майор ВВС США Маркус Периус, командующий ВМС США. Джек Хэтэуэй, Кристина Берч, лейтенант ВМС США Дениз Бернхэм и Андре Дуглас.

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