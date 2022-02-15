НАСА — не единственная космическая программа, отмечающая год на Марсе

Марсоход НАСА был не единственным новым прибытием на Марс за 12 месяцев.

Два других космических корабля также совершили путешествие с Земли на Марс во время последнего окна, когда две планеты выстроились в линию, помогая каждой из своих стран начать межпланетные исследования.

Изучение одной страны неудивительно. Китай строит множество впечатляющих космических миссий, в том числе роботизированные миссии на Луну и строящуюся космическую станцию ​​на околоземной орбите. В 2021 году его миссия Tianwen-1 достигла Марса в составе трех частей: орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода по имени Чжуронг.

Через несколько месяцев после того, как миссия достигла орбиты Марса, марсоход с Чжуронгом приземлился в южной части равнины Утопия, вулканической равнины. Это сделало Китай второй страной, совершившей постоянную миссию на Красной планете. Китайские ученые собираются представить некоторые из своих первых научных результатов в следующем месяце на конференции по планетарным и лунным наукам в Вудлендсе, штат Техас.