НАСА — не единственная космическая программа, отмечающая год на Марсе

Марсоход НАСА был не единственным новым прибытием на Марс за 12 месяцев.
Два других космических корабля также совершили путешествие с Земли на Марс во время последнего окна, когда две планеты выстроились в линию, помогая каждой из своих стран начать межпланетные исследования.
Изучение одной страны неудивительно. Китай строит множество впечатляющих космических миссий, в том числе роботизированные миссии на Луну и строящуюся космическую станцию на околоземной орбите. В 2021 году его миссия Tianwen-1 достигла Марса в составе трех частей: орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода по имени Чжуронг.
Через несколько месяцев после того, как миссия достигла орбиты Марса, марсоход с Чжуронгом приземлился в южной части равнины Утопия, вулканической равнины. Это сделало Китай второй страной, совершившей постоянную миссию на Красной планете. Китайские ученые собираются представить некоторые из своих первых научных результатов в следующем месяце на конференции по планетарным и лунным наукам в Вудлендсе, штат Техас.
Другая страна была неожиданным новичком: Объединенные Арабские Эмираты. Не имея большого опыта космических полетов, она объединилась с инженерами Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, чтобы построить «Надежду», космический корабль размером с небольшой автомобиль.
«Надежда» меньше по размеру и амбициям, чем «Настойчивость» или «Тяньвэнь-1», но ее конструкция предполагала обучение на рабочем месте начинающих эмиратских инженеров и ученых, которые работали вместе со своими американскими коллегами в Боулдере, штат Колорадо.
Надежда вышла на орбиту вокруг Марса и продолжила движение по орбите планеты, производя измерения атмосферы. Он пришел к некоторым неожиданным результатам, особенно к количеству кислорода в верхних слоях атмосферы.
«Когда мы сравнивали их с моделями, они были примерно на 50 процентов выше, чем ожидалось», — сказал Хесса Аль Матруши, научный руководитель миссии. «Так что это было удивительно».
Инструменты Хоуп обнаружили структуры в верхних слоях атмосферы с более высокой концентрацией кислорода. Ученые пытаются выяснить значение сюрприза.
Еще один космический корабль, миссия ExoMars 2022, которая является результатом сотрудничества между Европейским космическим агентством и Роскосмосом, планируется запустить к Марсу в этом году. Первоначально его планировалось запустить в 2020 году, но технические проблемы и пандемия отложили миссию. Следующая возможность запуска открывается в конце сентября.
ExoMars несет марсоход под названием Rosalind Franklin, который ищет признаки прошлой жизни на Oxia Planum, равнине шириной 190 миль недалеко от экватора, которая содержит богатые глиной минералы.
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