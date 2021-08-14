НАСА опровергает заявление России о предполагаемой катастрофе Serena Onion, в результате которой был поврежден космический корабль, и сохраняет конфиденциальность медицинской информации астронавта

НАСА выражает поддержку астронавту, который, по утверждениям Российского космического агентства, потерпел крушение во время пребывания в космосе в 2018 году. ТАСС, Он утверждал, что астронавт НАСА Серена Онион Ченселлор пыталась уничтожить российское оборудование для скорейшего возвращения на Землю.

Сообщение появилось после того, как критики российского космического агентства Роскосмоса вслух задались вопросом, не лучше ли для НАСА продолжить с ними сотрудничество. Как ранее сообщала Science Times, российский модуль “Наука” обнаружил техническую ошибку при стыковке с Международной космической станцией, когда он неожиданно запустил свои толчки.

Теперь Россия сделала заявления о том, что у нее недостаточно доказательств для подтверждения. С другой стороны, космическое агентство США также выразило поддержку своему астронавту.

(Фото: Wikimedia Commons)

Союз МС-09 прикреплен к Международной космической станции (МКС)

Россия предъявила иск астронавту НАСА

пробовать В нем сообщалось, что астронавт НАСА Лука Ченселлор перенес «острый психологический кризис» из-за тромбоза глубоких вен, а российская государственная служба новостей указала, что это привело к преднамеренному повреждению российского космического аппарата для раннего возвращения на Землю в 2018 году. В сообщении говорилось, что Ауньон-Канцлер Он просверлил отверстия в стене аппарата, которые астронавтам пришлось отремонтировать.

Более того, ТАСС сообщил, что информация поступила от источника в Роскосмосе и камера не смогла запечатлеть произошедшее. Они также утверждали, что американцы отказались пройти тест на детекторе лжи.

мне футуристический, а Инцидент 2018 г. Это произошло в российском модуле Международной космической станции, где власти обнаружили доказательства нескольких попыток просверлить стены. В декабре 2018 года два астронавта вышли в открытый космос, чтобы осмотреть два небольших люка.

Они представили две возможные теории, которые могли объяснить, как дыры попали туда. Сначала небольшие осколки космического мусора или небольшие метеориты пробили внешнюю стену российской части. Во-вторых, поспешный русский инженер, вернувшийся на Землю, попытался скрыть свой безрассудный поступок, используя суперклей, чтобы заткнуть дыры.

Несмотря на эти объяснения, Роскосмос никогда не исключал саботажа и, похоже, использует его сейчас для прямой критики НАСА после того, как оно подверглось критике со стороны международного сообщества из-за аварии на стыковке с Наока.

Читайте также: Российский модуль “Наука” неожиданно наклоняет МКС: НАСА уверяет, что никому не угрожает опасность, космическая станция восстанавливает контроль

НАСА стоит рядом со своим астронавтом

мне ARs Technica, Официальные лица НАСА выразили поддержку Ауньон-Ченселлору в течение 24 часов после публикации ТАСС своего отчета. Кэти Людерс, руководитель отдела пилотируемых космических полетов НАСА, Распространение В ее аккаунте в Твиттере есть сообщение о том, что она верит в профессиональное поведение Ауньон-Ченселлор и не верит в какие-либо обвинения российской государственной службы новостей.

Администратор НАСА Билл Нельсон согласовано В заявлении Людерса они сказали, что полностью поддерживают Серену и будут поддерживать астронавтов НАСА. НАСА выпустило заявление, оправдывающее Лука-канцлера. Согласно ARS Technica, в нем говорится: «Чтобы защитить их конфиденциальность, агентство не будет обсуждать медицинскую информацию, касающуюся членов экипажа».

Представители НАСА знали, что эти утверждения абсурдны, отмечая, что им было известно местонахождение американских астронавтов, когда произошла утечка. Официальные лица США проинформировали российских официальных лиц в то время, что в то время рядом с кораблем “Союз” не было космонавтов. Несмотря на объяснения, Роскосмос не исключил, что причиной пробоин в модуле был саботаж.



СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Небольшая утечка воздуха на борту российской части Международной космической станции (МКС) продолжает сбивать с толку космонавтов; Что произошло?



Узнайте больше новостей и информации о пространство В журнале Science Times.