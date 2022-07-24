НАСА отложило запуск Экипажа-5 с российским космонавтом на Международную космическую станцию ​​из-за повреждения ракеты SpaceX

Миссия НАСА Crew-5, которую планировалось запустить 1 сентября, была отложена почти на месяц. Дата запуска была перенесена на 29 сентября из-за повреждения ракеты Falcon 9, когда она была доставлена ​​с завода SpaceX в Калифорнии на завод McGregor в Техасе для поэтапных испытаний.

Миссия Crew-5 — это миссия НАСА по ротации экипажа, в которой новая группа из четырех астронавтов будет запущена в капсулу SpaceX, чтобы заменить предыдущую группу из четырех человек на Международной космической станции (МКС). Для запуска SpaceX арендует свою ракету Falcon 9, которая будет запущена из Космического центра Кеннеди во Флориде.

«Запуск в конце сентября позволит SpaceX завершить аппаратную обработку, а команды миссии продолжат пересматривать дату запуска на основе графика посещения космической станции космическим кораблем», — говорится в заявлении НАСА.

В настоящее время команда SpaceX удаляет и заменяет оборудование, которое было повреждено во время транспортировки ракеты. Кроме того, капсула Dragon Endurance, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию, находится в процессе ремонта.

Это был тот же космический корабль, который использовался для запуска астронавтов Crew-3 на Международную космическую станцию, однако теперь он будет оснащен новым теплозащитным экраном, а также другими компонентами, такими как парашюты и пластины капсулы. После того, как команды завершат проверку всех ракетных систем и космических кораблей, силы выносливости будут прикреплены к ракете Falcon 9 и выкатятся на платформу для статического предстартового испытательного огня.

Подробнее о миссии Crew-5

В состав новой команды входят два астронавта НАСА — Николь Манн и Джош Кассада, Коити Ваката (Японское агентство аэрокосмических исследований) и астронавт Роскосмоса Анна Кекина. Окно запуска для этого откроется после запланированного периода расстыковки и запуска «Союза» с 16 по 30 сентября.

Что самое интересное в этой миссии, так это полет Кекины в американской капсуле, учитывая ущерб, нанесенный российско-американским отношениям из-за украинского кризиса. Кекина — единственный действующий астронавт из России и станет первой россиянкой, поднявшейся на борт американского коммерческого космического корабля.