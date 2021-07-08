НАСА отслеживает зловещие сибирские лесные пожары в задымленном виде из космоса

Лорен Дофин, используя данные MODIS от NASA Eosdis Lance и GIBS / Worldview, данные Landsat от USGS



Это уже был тяжелый год для Сибири, в которой был отмечен тяжелый год. Температура поверхности Земли составляет 118 градусов по Фаренгейту. (48 ° C) в июне. Сейчас часть российского региона в огне.

Среда, НАСА предоставило спутниковые снимки Республики Саха и обширных зон лесных пожаров Прожгите получасть леса. На одном снимке со спутника Суоми АЭС виден покров дыма 5 июля недалеко от Якутска.

«Спутниковые данные показывают, что несколько небольших пожаров спорадически разгорались в этом районе в течение нескольких недель, но несколько пожаров взорвались в течение последней недели июня», – заявили в НАСА.

НАСА процитировало министерство по чрезвычайным ситуациям в Саха, которое заявило, что 5 июля на территории площадью 2210 квадратных миль (5720 квадратных километров) горело более 250 пожаров. Выделен дымовой столб.

Лорен Дофин, используя данные Modis из NASA Eosdis Lance, GIBS / Worldview и данные USGS Landsat



Третье изображение увеличивает конкретный огонь и ясно показывает дым, линию прогрессии и большой темный шрам от ожога.

Лорен Дофин, используя данные Modis из NASA Eosdis Lance, GIBS / Worldview и данные USGS Landsat



Спутниковые снимки лесных пожаров странно похожи на другие снимки последних лет. в 2019 году Сибирские пожары распространяют дым за пределами России. Сильные пожары испортили землю в прошлом году, Также. Спутники слежения за пожарами могут помочь пожарным бороться с пожарами и контролировать распространение и разрушения, вызванные пожарами.

а В исследовании, опубликованном ранее в этом году, указывалось на влияние человека Как виновник изнуряющей жары, поразившей Сибирь в 2020 году. Суровые погодные условия и жестокие лесные пожары усиливаются, поскольку человечество борется с усугубляющимся климатическим кризисом.

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