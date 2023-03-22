НАСА предупреждает, что недавно обнаруженный астероид 2023 DZ2 приблизится к Земле в субботу

Это был насыщенный событиями выпуск космических новостей, От запуска совместной миссии NASA-Space-X шестой пилотируемой миссии на Международную космическую станцию ​​до обломков орбитальной научной платформы Он горит в атмосфере над Северной Калифорнией, а также Открытие нового астероида, способного столкнуться с Землей В День святого Валентина 2046 года.

В очередной раз НАСА предупреждает о визите еще одного недавно открытого астероида, Этот диаметр оценивается примерно в 180 футов (55 метров). Однако это будет здесь в субботу. Но вам не нужно идти в свое логово. Это, как и другое, Он будет лететь близко к нашей любимой планете, но достаточно близко, чтобы знать, есть ли у вас подходящее оборудование.

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Астероид 2023 DZ2 пролетит рядом с Землей в субботу

Недавно обнаруженный астероид, названный 2023 ДЖД 2в конце февраля астрономами из обсерватории Ла-Пальма на Канарских островах. Он разгоняется до 17 403 миль в час (28 008 км/ч) относительно Земли. Но это относительно медленно по меркам астероидов. ЗемляНебо.

Небесное тело приблизится к своей ближайшей точке в субботу, 25 марта. Ориентировочно в 15:51 по восточному времени. (19:51 UTC). 2023 DZ2 в настоящее время рассчитывается на Безопасно пересечь нашу планету на расстоянии менее половины расстояния от Луны до Земли. Поскольку он подойдет очень близко, он должен быть виден тем, кто Использование шестидюймового (15 см) телескопа по крайней мере в северном полушарии.

Даже если DZ2 2023 года упадет на землю, Это не будет катастрофическим событием, но оно может нанести серьезный ущерб на местном уровне, если взорвется в атмосфере. В 2013 году над Челябинском, Россия, взорвался метеорит размером чуть меньше трети недавно обнаруженного космического камня. Ракета длиной 66 футов (20 м) произвела ударную волну, которая разрушила тысячи зданий и ранила около 1500 человек, когда вылетели окна.

Астероиды не обязательно должны быть большими, чтобы быть разрушительными

Большинство метеоров сгорают при входе в атмосферу Земли. Трение с воздухом приводит к тому, что они испаряются или распадаются на более мелкие кусочки, которые обычно не представляют опасности. Однако каждые два тысячелетия, независимо от того, находится ли космический камень размером с футбольное поле, которые достаточно велики, чтобы вызвать значительные локальные повреждения, входит в атмосферу. Однако даже небольшие шары, попадающие в атмосферу Земли, могут нанести серьезный ущерб, если взорвутся до того, как достигнут Земли. В 1908 году над сибирским лесом в России взорвался метеорит диаметром около 20 метров. Взрывная сила, известная как Тунгуска случиласьОн был Это эквивалентно 12-мегатонной бомбе, и она уничтожила площадь около 830 квадратных миль. Другое поверье аналогичного размера около 3700 лет назад уничтожило город. насыпь для купания в долине реки Иордан и Окрестности не могли возделываться как минимум 300 лет. Это событие считается источником вдохновения для библейской истории Содома и Гоморры.

Просто узнать, сколько Повреждения, которые могут быть вызваны ударом о землю Вы можете воспользоваться онлайн-инструментом, предоставленным Имперским колледжем Лондона и Университетом Пердью.

Способы защиты Земли от астероидов

Существуют международные усилия по защите Земли от потенциальных угроз из космоса. НАСА запустило миссию Double Asteroid Redirect, или DART, в 2021 году. с намерением изменить орбиту астероида. Космический корабль агентства выполнял самоубийственную миссию, чтобы врезаться в молодой спутник двойной системы астероидов, состоящей из Дидима и Диморфоса, примерно в 7 миллионах миль от Земли.

DART достиг своей цели в сентябре прошлого года и поразил Диморфос на скорости 15 000 миль в час. Миссия прошла успешно, изменив орбиту астероида вокруг Дидима.