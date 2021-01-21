НАСА провело первое огневое испытание двигателей Aerojet Rocketdyne RS-25

Двигатель Aerojet Rocketdyne RS-25 на испытательном стенде A-1 в космическом центре NASA Stennis (изображение любезно предоставлено Aerojet Rocketdyne)

Компания Aerojet Rocketdyne, Лос-Анджелес, Калифорния, США, сообщила, что четыре двигателя Aerojet Rocketdyne RS-25 были запланированы к горячему запуску в унисон 17 января в рамках серии испытаний НАСА Green Run для системы космического запуска (SLS). . . Двигатели будут приводить в действие ракету SLS, поскольку Соединенные Штаты готовятся к установлению устойчивого присутствия на Луне для подготовки к полетам на Марс.

Первые четыре миссии SLS будут использовать первоначально созданные двигатели RS-25 для шаттла и модернизированные современной авионикой. В последующих миссиях SLS будут использоваться недавно построенные двигатели RS-25 с аддитивно кованными металлическими компонентами и другими функциями, предназначенными для снижения затрат.

493-секундное испытание горячим огнем полностью изменит ходовой профиль бортовых двигателей и, как говорят, является главным событием серии испытаний SLS Core Stage Green Run, которая проводится с января 2020 года.

«Базовый этап Green Run включает в себя множество первых мероприятий для крупнейшей в мире ракетной ступени, в том числе первый запуск всех четырех двигателей RS-25 вместе, – сказала Эйлин П. Дрейк, генеральный директор и президент Aerojet Rocketdyne. «Команда RS-25 работает вместе с НАСА и производителем базовых ступеней Boeing, чтобы обеспечить готовность SLS к взлету».

Все четыре двигателя RS-25, входящие в состав Core Stage Green Run, изначально летали на космическом шаттле и используются повторно в SLS. Двигатели уже использовались в миссиях: полет космического челнока для стыковки с российской космической станцией “Мир”, возвращение в космос сенатора США и бывшего астронавта Меркурия Джона Гленна, строительство Международной космической станции и переправка астронавтов для обслуживания космического телескопа Хаббл.

Aerojet Rocketdyne объясняет, что после завершения горячего пожара базовая ступень SLS будет исследована, отремонтирована и подготовлена ​​к полету в космическом центре Стеннис НАСА перед доставкой в ​​Космический центр Кеннеди (KSC) НАСА. В KSC базовая ступень будет объединена с твердотопливными ракетами-носителями и космическим кораблем Orion в рамках подготовки к запуску Artemis I, запланированному на 2021 год.

www.Rocket.com

www.AerojetRocketdyne.com