НАСА рассматривает возможность российской поездки на космическую станцию, несмотря на торговых партнеров США – Space

Космический корабль “Союз” приближается к Международной космической станции. Изображение: НАСА



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НАСА рассматривает возможность зарезервировать место в российской космической капсуле для одного из своих астронавтов этой весной во время поездки на Международную космическую станцию. Этот шаг произошел, несмотря на деловое партнерство агентства с SpaceX и Boeing на сумму 6 миллиардов долларов.

НАСА запустило последнее оплаченное место на борту космического корабля “Союз” в октябре, но сейчас агентство рассматривает возможность зарезервировать место на капсуле в будущем в качестве запасного.

SpaceX теперь выполняет полеты астронавтов на станцию ​​- первая испытательная миссия в мае, а затем оперативная миссия в ноябре, и ее возвращение запланировано на конец этого года. В следующем месяце планируется запустить еще одну бригаду.

Но НАСА обеспокоено, если следующий запуск будет отложен, агентство рискует, что Соединенные Штаты не будут на станции.

В НАСА есть фраза, которую мы часто используем – вариант. Робин Гатинс, исполняющий обязанности директора Международной космической станции в штаб-квартире НАСА, сказал, что НАСА говорит о том, что у нас всегда есть запасной план, который гарантирует, что у нас будет путь вперед, даже если у нас возникнут проблемы с нашим первоначальным подходом.

Предложен контракт НАСА Включает замену безналичного обслуживания на место в Союзе.

Boeing, другой коммерческий партнер НАСА, все еще работает над сертификацией своего летательного аппарата для людей с беспилотной испытательной миссией, запланированной на март.



