НАСА решает не запускать Europa Clipper с помощью системы космического запуска

Одно из мест в нашей Солнечной системе, где ученые надеются найти убежище для внеземной жизни, – это Европа, одна из лун Юпитера. Чтобы узнать больше о ледяной Луне, НАСА готовится к запуску миссии Europa Clipper. Первоначально эта миссия должна была быть запущена на борту космической пусковой системы, известной как SLS.

Однако несколько дней назад НАСА Было подтверждено Во время презентации Группы оценки экзопланет руководители проекта Europa Clipper решили рассматривать только коммерческие ракеты-носители миссии. Это означает конец поддержки запуска на борту SLS.

Роберт Паппалардо, ученый проекта Europa Clipper, сказал во время встречи, что у команды есть «ясность» в отношении пути и даты запуска ракеты-носителя. Ясность от Программного Офиса Планетарных Миссий НАСА пришла с приказом немедленно прекратить усилия по поддержанию соответствия SLS и продолжить работу с коммерческой ракетой-носителем.

Это решение, вероятно, означает, что SpaceX или Boeing будут использовать свои коммерческие автомобили для запуска миссии, когда придет время. В прошлом Конгресс получил указание НАСА запустить Europa Clipper с SLS, сохранив это в ежегодных расходах. НАСА запросило гибкость в использовании альтернативной ракеты-носителя, заявив, что ему нужна SLS для поддержки миссии Artemis на Луну.

НАСА заявило, что использование коммерческого транспортного средства для запуска «Клипера» может сэкономить до 1,5 миллиарда долларов. В прошлом году была обнаружена потенциальная проблема аппаратной совместимости космического корабля и SLS. Одним из недостатков использования коммерческой ракеты-носителя является то, что Europa Clipper займет больше времени, чтобы достичь Юпитера.