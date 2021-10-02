НАСА транслирует запуск первой российской съемочной группы на Международную космическую станцию. Вот как это посмотреть

В связи с приближением долгожданного запуска съемочной группы Роскосмоса на Международную космическую станцию ​​НАСА также начало подготовку к трансляции запуска 5 октября. Предстоящий запуск доставит российского космонавта, актрису и кинопродюсер на Международную космическую станцию. На Международной космической станции снимут фильм, который длится около двух недель. Этот проект сделает Россию первой страной, снявшей фильм в космосе.

Первый фильм в космосе

В состав экипажа, прибывшего на Международную космическую станцию, входят российский космонавт Антон Шкаплеров, российская актриса Юлия Пересильд и продюсер Клим Шипенко. По данным НАСА, Переслид и Шипенко отправятся на Международную космическую станцию ​​в свой первый космический полет. Космический корабль “Союз МС-19” запустит ракету с космодрома Байконур в Казахстане в 14:25, где совершит быстрый двухполосный перелет до стыковки с модулем станции “Расвет”.

Съемочная группа пробудет в космосе 12 дней в первом фильме, когда-либо снятом в космосе. В рамках подготовки россияне более года провели в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Москве. Россия фактически разбила голливудскую мечту, потому что последний также планировал сниматься с Томом Крузом.

Голливудский план с Крузом

Режиссер Дуг Лайман, известный своим фильмом «Грань завтрашнего дня», объявил в сентябре прошлого года о своих планах относительно проекта «Том Круз». Идею Лаймана также поддержали НАСА и SpaceX Илон Маск, однако эта идея окутана скептицизмом, поскольку крайний срок установлен на октябрь 2021 года. Перед полетом Круз связался с экипажем четырех астронавтов на Inspiration4, чтобы получить предварительный обзор. о том, каково это быть в космосе.

Где вы смотрите запуск?

В официальном пресс-релизе НАСА говорится, что агентство начнет освещение запуска в 13:45 (IST) 5 октября на своем веб-сайте, на телевидении НАСА и в приложении НАСА. Когда космический корабль прибудет на Международную космическую станцию ​​в 17:42, НАСА закроет стыковку в 17:00. Агентство сообщило, что космонавты присоединятся к пяти космонавтам на Международной космической станции и вернутся 17 октября на борту космического корабля “Союз МС-18”.

(Фото: Twitter / @Russia)