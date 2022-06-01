НАСА транслирует прямую трансляцию запуска российского космического корабля с флагами ракет в спорных областях Украины | наука | Новости

Ракета «Союз», которая также будет называться «Донбасс» (Донбасс), будет запущена с космодрома Байконур в Казахстане в пятницу. Старт грузовой миссии «Прогресс-81» запланирован на 14:32 по местному времени (10:32 по Гринвичу). Он доставит некоторые грузы на Международную космическую станцию (МКС).
По данным государственного российского новостного источника «Вести», ракета «будет предназначена для республик Донбасса».
Поверх подарка флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).
На второй очереди нанесена надпись «Донбасс».
Головной поток ракеты представляет собой коническую носовую часть, используемую для защиты полезной нагрузки космического корабля при выходе из атмосферы. Вторая ступень ракеты «Союз» состоит из основного корпуса ракеты и запускается при взрыве четырьмя ракетами-носителями первой ступени.
«НАСА обеспечит прямую трансляцию запуска и стыковки российского грузового космического корабля, на борту которого находится примерно три тонны продовольствия, топлива и припасов для экипажа 67-й экспедиции», — говорится в сообщении НАСА, опубликованном вчера.
Они сказали, что освещение запуска начнется в 5:15 утра по восточному стандартному времени (10:15 утра по Гринвичу) на телевидении НАСА. сайт космического агентства и Приложение НАСА.
НАСА добавило: «Космический корабль «Прогресс» будет отправлен в ускоренный двухвитковый полет для стыковки со служебным модулем «Звезда» в кормовой части станции в 9:02 утра в пятницу, 3 июня.
Освещение НАСА сближения и стыковки начнется в 8:15 утра. [1:15pm]»
Неизвестно, будет ли НАСА отображать название Донбасс или флаги в своем освещении.
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Другие комментаторы отнеслись к новости более спокойно.
Нико Нобили (@SirNickNite) чирикать: «По крайней мере, в космосе (и космических миссиях) мы не бойкотируем Россию или российские гениальные умы (вроде российских спортсменов).
Вина лежит исключительно на их собственном правительстве и некоторых авторитарных политиках, если Россия вторгнется в Украину в феврале.
Да здравствуют миссии и космические исследования.
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