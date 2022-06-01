НАСА транслирует прямую трансляцию запуска российского космического корабля с флагами ракет в спорных областях Украины | наука | Новости

Ракета «Союз», которая также будет называться «Донбасс» (Донбасс), будет запущена с космодрома Байконур в Казахстане в пятницу. Старт грузовой миссии «Прогресс-81» запланирован на 14:32 по местному времени (10:32 по Гринвичу). Он доставит некоторые грузы на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Головной поток ракеты представляет собой коническую носовую часть, используемую для защиты полезной нагрузки космического корабля при выходе из атмосферы. Вторая ступень ракеты «Союз» состоит из основного корпуса ракеты и запускается при взрыве четырьмя ракетами-носителями первой ступени.

На второй очереди нанесена надпись «Донбасс».

По данным государственного российского новостного источника «Вести», ракета «будет предназначена для республик Донбасса».

«НАСА обеспечит прямую трансляцию запуска и стыковки российского грузового космического корабля, на борту которого находится примерно три тонны продовольствия, топлива и припасов для экипажа 67-й экспедиции», — говорится в сообщении НАСА, опубликованном вчера.

Они сказали, что освещение запуска начнется в 5:15 утра по восточному стандартному времени (10:15 утра по Гринвичу) на телевидении НАСА. сайт космического агентства и Приложение НАСА.

НАСА добавило: «Космический корабль «Прогресс» будет отправлен в ускоренный двухвитковый полет для стыковки со служебным модулем «Звезда» в кормовой части станции в 9:02 утра в пятницу, 3 июня.

Освещение НАСА сближения и стыковки начнется в 8:15 утра. [1:15pm]»

Неизвестно, будет ли НАСА отображать название Донбасс или флаги в своем освещении.

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