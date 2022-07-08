НАСА упрекает Россию за использование Международной космической станции для пропаганды Украины

Понедельник , Российское космическое агентство опубликовало фотографии. Три космонавта, которые несли флаги Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — самопровозглашенных республик в сепаратистских регионах Украины, признанных только Россией и Сирией в качестве независимых государств, — заявили, что захват этого района был « день освобождения праздновать на Земле и в космосе».
После российского вторжения в Украину НАСА сделало все возможное, чтобы сохранить партнерство по космической станции, которое длилось более 20 лет. Космическое агентство подчеркнуло вежливость между астронавтами и космонавтами, живущими бок о бок на орбите, и пообещало, что партнерство будет продолжаться.
Ранее в этом году Кэти Людерс, заместитель администратора по космическим операциям в НАСА, сказала, что, несмотря на войну и напряженность на Земле, НАСА и его российские коллеги по-прежнему «разговаривают друг с другом. Мы все еще вместе тренируемся. Мы все еще работаем вместе». Понятно, что мы понимаем глобальную ситуацию и то, где она находится, но как объединенная команда эти команды работают вместе».
Она добавила: «Очевидно, что нам нужно продолжать следить за ситуацией… Мы уже работали в подобных ситуациях, и обе стороны всегда работали очень профессионально, понимают важность этой замечательной миссии и продолжают поддерживать мирные отношения между две страны в космосе».
В прошлом году, после того как Россия взорвала мертвый спутник, разбрасывая обломки и угрожая станции, администратор НАСА Билл Нельсон резко осудил российских военных как «безрассудных и опасных».
Однако он сделал все возможное, чтобы выделить космическую станцию как мирную гавань и подчеркнул, что война не ставит партнерство под сомнение.
«Астронавты и космонавты идут своим чередом», — сказал Для CNBC в марте.
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