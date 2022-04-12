Насекомоядная змея прыгает по длинной лестнице

снимок экрана : Hau5test

Несмотря на то, что это один из самых знаковых моментов в истории видеоигр, быстро развивающиеся гонщики найдут способ обойти свои любимые последовательности подъемов по лестнице в Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей полностью. Какой кайф.

Бразильский спринтер Абель сегодня утром поделился видео, показывающим, как можно использовать сложную серию входных данных для перемещения змеи вверх по лестнице в модифицированной версии. Метал Гир Твердый 3 без необходимости лезть. Эта недавно открытая технология получена из «символ еды«Ошибка Абеля, обнаруженная много лет назад, которая на тот момент открывала возможности пропуска битв с боссами.

Вскоре после загрузки сегодняшнего видео Абель представил Пошаговые инструкции О том, как заново создать скип. Для меня все по-гречески, но если все сделать правильно, то Змея окажется буквой Т, а камера будет стрелять вверх, экономя много времени по сравнению с подъемом по лестнице, как задумал Хидео Кодзима.

Однако Апель отмечает, что в настоящее время это полезно только в нескольких секторах. Метал Гир Твердый 3 ускоренный, а не непрерывный, потому что ошибка непостоянна. Это также может привести к сбою вашей игры, поэтому будьте осторожны, если вы попытаетесь это сделать сами.

Первоначально это было выполнено в симуляторе, приятель твердый известковый металл спидраннер Hau5test показал, что лестницу тоже можно пропускать На реальных устройствах PlayStation 3. Он она Это может даже не требовать жесткого сброса упоминается в инструкциях, что делает его применимым для попыток установить мировой рекорд в одиночном разряде.

Давненько я не играл Метал Гир Твердый 3но кадр с восхождением змеи по аномально высокой лестнице остается самым конечным звенящий момент. Это происходит почти сразу после того, как вы побеждаете одного из странных боссов игры, предоставляя вам тихий момент, чтобы подумать о миссии Снейка. И кто может забыть Синтия ХарреллДоставка украшений Acapella есть змей Тема песни начинает разбивать монотонность? Просто асы повсюду.

Спринт — забавная штука. пока трудно Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей Подъем по лестнице рассматривается фанатами как один из определяющих технических моментов, поскольку люди, ищущие способы пройти игру как можно быстрее, рассматривали одну и ту же последовательность как досадное препятствие между ними и их целями. Как человек, который не принадлежит ни к одному лагерю, я счастлив быть на этом пути.