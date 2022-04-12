Насекомоядная змея прыгает по длинной лестнице

Несмотря на то, что это один из самых знаковых моментов в истории видеоигр, быстро развивающиеся гонщики найдут способ обойти свои любимые последовательности подъемов по лестнице в Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей полностью. Какой кайф.
Бразильский спринтер Абель сегодня утром поделился видео, показывающим, как можно использовать сложную серию входных данных для перемещения змеи вверх по лестнице в модифицированной версии. Метал Гир Твердый 3 без необходимости лезть. Эта недавно открытая технология получена из «символ еды«Ошибка Абеля, обнаруженная много лет назад, которая на тот момент открывала возможности пропуска битв с боссами.
Вскоре после загрузки сегодняшнего видео Абель представил Пошаговые инструкции О том, как заново создать скип. Для меня все по-гречески, но если все сделать правильно, то Змея окажется буквой Т, а камера будет стрелять вверх, экономя много времени по сравнению с подъемом по лестнице, как задумал Хидео Кодзима.
Однако Апель отмечает, что в настоящее время это полезно только в нескольких секторах. Метал Гир Твердый 3 ускоренный, а не непрерывный, потому что ошибка непостоянна. Это также может привести к сбою вашей игры, поэтому будьте осторожны, если вы попытаетесь это сделать сами.
Первоначально это было выполнено в симуляторе, приятель твердый известковый металл спидраннер Hau5test показал, что лестницу тоже можно пропускать На реальных устройствах PlayStation 3. Он она Это может даже не требовать жесткого сброса упоминается в инструкциях, что делает его применимым для попыток установить мировой рекорд в одиночном разряде.
Давненько я не играл Метал Гир Твердый 3но кадр с восхождением змеи по аномально высокой лестнице остается самым конечнымзвенящий момент. Это происходит почти сразу после того, как вы побеждаете одного из странных боссов игры, предоставляя вам тихий момент, чтобы подумать о миссии Снейка. И кто может забыть Синтия ХарреллДоставка украшений Acapella есть змей Тема песни начинает разбивать монотонность? Просто асы повсюду.
Спринт — забавная штука. пока трудно Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей Подъем по лестнице рассматривается фанатами как один из определяющих технических моментов, поскольку люди, ищущие способы пройти игру как можно быстрее, рассматривали одну и ту же последовательность как досадное препятствие между ними и их целями. Как человек, который не принадлежит ни к одному лагерю, я счастлив быть на этом пути.
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