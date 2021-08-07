Насколько плохо было до выздоровления

Российский модуль “Наука”, который 29 июля состыковался с Международной космической станцией (МКС), на короткое время построил гораздо более низкоорбитальную станцию, чем предполагалось изначально.

Согласно обновленной информации об аварии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), космическая станция вышла из положения примерно на 540 градусов, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Вскоре после аварии НАСА объявило о отклонении от положения на 45 градусов.

«космическая станция (МКС) находилась под углом 45 градусов, когда двигатели Наука все еще работали, и потеря управления обсуждалась с экипажем. Дальнейший анализ показал, что общее изменение положения до восстановления нормального управления положением составляло примерно 540 градусов», последний твиттер НАСА Обновлять Она сказала.

Один оборот составляет 360 градусов. Если добавить еще 180 градусов или пол-оборота, получится 520 градусов. Итак, станция пошла кругом, а затем еще несколько, только чтобы в итоге перевернуться. Затем его пришлось повернуть на 180 градусов, чтобы вернуть в исходное положение, – сообщил директор полета НАСА Зебулон Сковилл. сказать в Нью-Йорк Таймс.

Это был первый раз, когда Сковилл объявил о «аварийной ситуации на космическом корабле» с тех пор, как он вступил в должность семь лет назад.

Несмотря на аварию, экипаж – три американских астронавта, два российских астронавта и один астронавт из Японии и Франции – как сообщается, никогда не подвергался опасности, а космическая станция «в хорошей форме и работает нормально».

Наука, что в переводе с русского означает «флаг», – это многоцелевая лабораторная установка для российского сегмента Международной космической станции. Он был разработан для проведения научных экспериментов и расширения общих функций и возможностей российского присутствия на станции. сможет более чем вдвое Количество экспериментов, проведенных на установке.

Новая российская установка была запущена 21 июля с космодрома Байконур с борта тяжелой ракеты-носителя “Протон-М” взамен установки “Пирс”. «Пирс», который до прошлого года использовался в качестве стыковочного узла российского пилотируемого космического корабля «Союз», а также для выхода в открытый космос, был отключен от станции 26 июля. Она жила на Международной космической станции два десятилетия, прежде чем взлетела, чтобы сгореть в атмосфере Земли.

29 июля, более чем через три часа после стыковки в перигее служебного модуля “Звезда” в российской части Международной космической станции, модуль “Наука” непреднамеренно запустил свои двигатели, в результате чего космическая станция временно сошла с рельсов. И это подтолкнуло к проведению восстановительных работ на борту корабля для стабилизации ситуации.

«Сухогруз МКС” Прогресс 78 “, пришвартованный в модуле” Поиск “в верхней части российской части Международной космической станции, находился под управлением российской группы управления полетом, которая отреагировала очень быстро. Она восстановилась. Таким образом, станция вернулась в нормальное состояние. конфигурация положения … “, НАСА объяснил из центра управления полетами в Хьюстоне, штат Техас, после аварии.

Директор по полетам российского отделения космической станции объяснил проступок ошибкой в ​​программном обеспечении. «Из-за срыва краткосрочной программы была ошибочно выполнена прямая команда на запуск двигателей агрегата для его буксировки, что привело к некоторым изменениям в направлении всего комплекса», – сказал Владимир Соловьев. статус.

Однако глава Роскосмоса заявил в интервью Радио Комсомольская правда, что здесь может быть замешан «человеческий фактор». «Возможно, кто-то из операторов не учел, возможно, что система управления самой установкой продолжит саморегулироваться в космосе», – сказал Дмитрий Рогозин (перевод русского текста Google).

Отмечая, что МКС является «очень чувствительным объектом», исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Он сказал Телеканал «Россия 24» сообщил, что причины и последствия аварии рассмотрит специальная комиссия. О повреждениях станции пока не сообщается.

Между тем, «Наука» интегрируется в Международную космическую станцию, и, по оценкам, на ее завершение потребуется более шести месяцев. За это время запланировано около 10 выходов в открытый космос, а также пополнение запасов корабля “Юрий Гагарин” (Союз МС-18) с “Наукой”, что позволит освободить модуль “Рассвет” для планируемой стыковки корабля “Союз МС-19”.

Запуск МС-19 с территории России запланирован на 5 октября. В рамках подготовки к его приему на космическую станцию ​​Российский центр управления полетами планирует провести коррекцию орбитальной высоты Международной космической станции 19 августа.

На этой неделе космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров распаковывают модуль и разбирают оборудование.

Космонавт Новицки поделился видео своего короткого тура по Наоке. Также планируется более подробный тур.