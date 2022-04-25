Насколько правдив второй сезон «Русской куклы»?

Когда Надя оказывается в теле своей беременной матери в 1982 году, это становится большим шоком (тем более, что она сама беременна). Одним из первых признаков того, что она путешествовала во времени, является присутствие ангелов-хранителей, одетых в характерную красную толстовку с капюшоном и рубашку с пирамидальным гребнем глаза странной формы спереди. пока ангелы снова работаю в нью-йоркеБыло время, когда их существование угасло, и их считали пережитком конца 70-х — начала 80-х.

Ангелы были хранителями был основан Кертисом Сливой в 1979 году, с тринадцатью первоначальными участниками, которые помогали охранять опасные поезда метро города. Ангелы-хранители были добровольцами и должны были соблюдать строгие правила и положения, касающиеся их поведения в поездах и на платформах метро, ​​включая политику отказа от оружия. Основной целью Ангелов-хранителей было патрулирование метро и помощь в предотвращении нападений, сексуальных домогательств и грабежей, поэтому, когда Надя впервые увидела их, они преследовали угонщика чемоданов на платформе метро. Один из ее ангелов-хранителей, Дерек (Эфраим Сайкс), останавливается, чтобы помочь ей, видит, что она беременна, и пытается предложить ей дом-компаньона, потому что улицы Нью-Йорка не были самым безопасным местом в 1982 году.

Позже Надя ищет ангелов-хранителей в надежде, что они помогут ей найти Чеза (Шарлто Копли), бывшего любовника ее матери, укравшего семейное состояние. Она предполагает, что ангелы могли бы помочь ей выследить его, но на самом деле они этим не занимаются, даже Дерек сказал ей то же самое. Ангелы — это защитники, использующие гражданские аресты для доставки преступников в полицию и обучения самообороне, но они ни в коем случае не частные сыщики. Ангелы-хранители на протяжении многих лет находились под пристальным вниманием, в основном со стороны полиции, хотя некоторые граждане также выражали обеспокоенность по поводу безопасности самих ангелов после одного из них. убит, убит При исполнении служебных обязанностей в 1982 году, когда Надя бродила по Нью-Йорку с телом матери.

В наши дни, помимо пресечения насильственных преступлений и краж в метро, ​​у Ангелов есть женское отделение под названием Извращенцы Бастерс, которые вызывают, а иногда и ловят сексуальных хищников в поездах и доставляют их в полицию. Члены семьи предыдущих поколений были захвачены многими сегодняшними ангелами-хранителями — например, один молодой член Охотников за извращенцами, который носит красную шляпу своей бабушки. На протяжении всего второго сезона «Русской куклы» Наде напоминают, что даже в трудную минуту есть люди, готовые прийти на помощь. В 1980-х годах в Нью-Йорке лучшим представлением ангелов-хранителей человечества были ангелы-хранители.