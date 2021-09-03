Наслаждайтесь кинофестивалем | Искусство и развлечения

Вы пришли на 48-й кинофестиваль в Теллуриде мокрыми ногами. Вы знаете “Qs” от “W2s”. Что вам нужно знать больше, чтобы насладиться шоу в полной мере?

Во-первых, избавьтесь от мысли, что вы увидите все, что хотите. Да, даже с добавленным днем ​​и добавленными выступлениями на открытом воздухе в Городском парке вы все равно не сможете увидеть все это. Не бойтесь, если вы отказываетесь от этой цели, вы можете успокоиться, зная, что то, что вы увидите, будет превосходным. В программе этого года много фильмов, многие из которых ждали здесь целый год, и они удивят, порадуют и поразят вас.

Во-вторых, найдите время, чтобы насладиться этим прекрасным местом. Прогуляйтесь по реке, покатайтесь на гондоле, просто чтобы посмотреть, и оцените звезды, которые выглядят так близко, что вы можете поймать их с неба. Обязательно посетите магазины и галереи и держитесь подальше от очередей, чтобы перекусить, обсудить фильмы и завести новых друзей.

В-третьих, я надеюсь, что каждый киноман с гостями увидит не только голливудский фильм, но и все то, что делает этот кинофестиваль уникальным. Не упустите возможность послушать послеобеденную беседу в парке, собрать вещи и посмотреть фильм на открытом воздухе, а также сделать снимок в фильме, о котором вы мало знаете, или в студенческом фильме.

Как любитель кино и писатель, это мой любимый кинофестиваль среди тех фильмов, которые, вероятно, получат номинацию на премию Оскар. Я также думаю, что рекомендовать фильмы – это все равно, что рекомендовать вино: вы должны знать чей-то вкус и настроение, а также то, что они приносят на стол. Я очень рад видеть “Спенсер” в исполнении Кристен Стюарт, “Собачью силу”, потому что Джейн Чэмпион никогда не разочаровывает, и “Белфаст”, потому что Кеннет Брана был моим давним фаворитом. На моем радаре был “Герцог” из-за сладости странной, но правдивой истории, в которой фигурируют миссис Хелен Миррен и Джим Бродбент. Как здорово отдать должное Питеру Динклэйджу за его трогательное исполнение в «Сирано». Кто знал, что он может петь? И как нам повезло с Барри Дженкинсом, бывшим сотрудником кинофестиваля, в качестве приглашенного режиссера.

Некоторые из этих фильмов были показаны или будут показаны на других фестивалях, и мне повезло, что я их действительно видел. Для меня радость фестивальной жизни – видеть драгоценные камни, которые больше нигде не разыграют. Фильмы, поставленные Дженкинсом, такие как «В поисках Лэнгстона» и «Русский корабль», просто фантастичны. Есть такие ретроспективы, как «Праздник аутсайдеров» Копполы или «Люди дождя» Копполы, которых стоит с нетерпением ждать. Документальный фильм «Джулия» – один из фильмов, который хорошо сочетается с развлекательной трапезой и долгой беседой о хорошем вине.

Этот захватывающий документальный фильм, снятый Джули Коэн и Бетси Уэст («RBG», 2018), воспевает теплоту и страсть знаменитого шеф-повара и автора поваренной книги Джулии Чайлд. Это суровый фильм, который позволяет фотографиям говорить так же много, как и о знаменитых поварах, у которых взяли интервью перед камерой. Коэн и Уэст создали смесь архивных и фотографических материалов с драматическими крупными планами Бов Бургиньон. Есть большой контраст между кадрами, на которых Джулия Чайлд готовит посуду для общественного телевидения, и захватывающей съемкой еды, разработанной Клаудией Рачке.

В малобюджетном телешоу мы можем мельком увидеть закулисную съемочную группу, которая притаилась под кухонным столом и раздавала ингредиенты или готовый предмет. Группу окружают огромные камеры и яркий свет. Основное внимание уделяется личности ребенка и ее разговорчивому стилю обучения. Напротив, разбросанные современные блюда призваны подчеркнуть красоту, текстуру и роскошь еды. Камера легко перемещается, когда она плавает, приближая нас, так что вы почти можете почувствовать запах еды. Создатели фильма увлекают нас страстью Чайлда. Стремясь выявить наши вкусовые рецепторы, но также чтобы дать нам возможность поделиться чувственным характером кулинарии.

Фильм – любовное письмо первопроходцу, который отвергает свое удобное положение в верхнем среднем классе и стремится к приключениям и достижениям. Дитя могла пойти по пути, по которому она была настроена в своем приходском воспитании, но вместо этого она стала ведущей телеведущей. Джулия больше думает о своем браке, чем о своих кулинарных книгах. Возможно, она не называла себя феминисткой, но любящая поддержка ее мужа Пола в эпоху, когда место женщины все еще в значительной степени определялось карьерой их мужей, примечательна. Она обнаружила во Франции ребенка радости и страсти и исполнила свое желание поделиться этим с миром. Она была исключительной женщиной, а «Юля» – исключительный документальный фильм.

Рейтинг напитков с фильмами: 4 бокала французского вина, взятые на развлекательный обед и, возможно, если повезет, можно насладиться в постели с 5.

Чтобы ознакомиться с полным расписанием показов на кинофестивале в Теллуриде, посетите telluridefilmfestival.org. Для получения дополнительных обзоров фильмов Гила Брука, в том числе фильмов теллуридского кинофестиваля, посетите Drinkswithfilms.com.