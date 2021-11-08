Наследие Меркель, связанное с энергетической зависимостью России, потеряло экономическое десятилетие

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В то время как Ангела Меркель празднуется в своем прощальном турне спустя почти 16 лет, поскольку канцлер Германии уверяет ее, что долголетие обеспечивает ей место в бассейне великих послевоенных политических лидеров, которые сформировали и закрепили европейский проект?

Будет ли это завещанные матчи первопроходцы, такие как Конрад Аденауэр, Альсид де Гаспари или Роберт Шуман, или их преемники, такие как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Жак Делор, Симона Вейль или даже Маргарет Тэтчер — все они сыграли важную роль в продвижении Европейского Союза на пути к успеху. вершина водяного знака в конце 1990-х?

Действительно, когда историки широко игнорируют, Европейский Союз 21Ул. Век, в котором Меркель станет самым влиятельным политиком своего времени. Но когда вы анализируете главные события ее «времени» в посте, тогда блеск тускнеет. В основных мероприятиях я говорю о двух проблемах, поддерживающих европейскую экономику: энергетика и евро.

Я бы сказал, что большинство других споров, связанных с тиглем, включая Брексит, иммиграцию, евроскептицизм, отношения с Россией, антилиберализм в Восточной Европе и другие, — все это подмножества с отчетливыми причинно-следственными связями с энергетикой — в данном случае зависимость ЕС на иностранных источниках, таких как Россия, и потерянное десятилетие, связанное с неминуемым крахом евро.

Когда я впервые прибыл в Брюссель в середине 1990-х годов в качестве репортера, освещающего дела ЕС, было совершенно ясно, что зависимость ЕС от российского газа как источника более чем 50 процентов его потребностей в газе вызывает беспокойство. Европейская комиссия выдвинула на первый план этот вопрос в одном из своих вездесущих «сообщений», которые заставляют бюрократов Берлемона быть занятыми. Но это было время, когда прозападный уклон Бориса Ельцина все еще оставался политикой Кремля, а новые олигархи делили промышленные и энергетические ресурсы страны, что считалось частью перехода к рыночной экономике.

Конечно, все изменилось, когда Владимир Путин, бывший агент КГБ, пришел к власти в 2000 году. К тому времени, когда Меркель пришла к власти в 2006 году, было ясно, что Путин полон решимости принять демократию в пользу клептократии, и экспорт газа через Украину будет быть ключом к оружию для достижения этой цели. В то же время на стене писали об изменении климата и необходимости отказаться от грязных ископаемых видов топлива, таких как уголь.

Но два важных решения в области энергетической политики, принятые под наблюдением Меркель, не только усилили газовую зависимость ЕС и России, но и бросили тень на роль ЕС как глобального лидера в борьбе с изменением климата. Более того, вы можете провести довольно прямую линию от этих политических решений к текущему кризису цен на энергоносители и лазейкам в Европейском Союзе, который претендует на роль мирового лидера в борьбе с изменением климата.

Первым фундаментальным и судьбоносным решением Меркель в области энергетической политики, конечно же, стало решение о постепенном отказе от ядерной энергетики в 2011 году после аварии на Фукусиме в Японии. Этот шаг, возможно, обрадовал экологов и успокоил общественное мнение по вопросам безопасности, несмотря на наличие более 50 атомных электростанций, работающих через границу во Франции. Но переход на атомную энергетику явно был быстрой реакцией — особенно для страны, экономика которой чрезмерно зависит от экспорта товаров, производимых энергоемкими отраслями.

Не вдаваясь в плюсы и минусы дебатов о ядерной энергии, включая утилизацию отходов, можно сказать, что в 2021 году, когда ядерная энергетика близится к завершению, сжигание угля — самого грязного и здорового из всех ископаемых видов топлива — в настоящее время экономит почти 25 процентов энергии Германии. потребности.

Поэтапный отказ от источника топлива не планируется как минимум еще на десять лет, если не больше. Любой, кто утверждает, что решение об использовании ядерной энергии не продлило срок сжигания ископаемого топлива, которое имеет гораздо более негативные последствия для окружающей среды, здоровья и общества, чем ядерная энергетика, просто отрицает это.

Вторым важным решением в области энергетической политики, принятым под надзором Меркель, стало строительство трубопровода «Северный поток-2», который позволит России и государственной газовой монополии «Газпром» обойти Украину и Польшу для транспортировки газа по дну Балтийского моря напрямую в Германию. И снова негативные экономические, экологические и геополитические последствия этого решения ощущаются сегодня как никогда.

Независимо от предыстории решения Nordstream 2, которое включает в себя решение Путина в 2014 году отключить газ и оставить миллионы граждан ЕС без тепла, отказ Меркель вмешаться в то, что, по ее утверждениям, было просто «торговым» вопросом, исчезнет как одна из грубых ошибок. ее пребывания в должности.

Теперь к евро. Или, более конкретно, финансовый кризис 2008 года и последующие спасения банков, дефолты по суверенному долгу и, что наиболее важно, пропущенная тройная рецессия и потерянное десятилетие экономического роста — все это произошло во время президентства Меркель. Ясно, что отправной точкой для краха финансового рынка в 2008 году стали Соединенные Штаты и дерегулирование банковской отрасли.

Но Меркель и ее могущественный министр финансов Вольфганг Шойбле, безусловно, сыграли ключевую роль в том, почему кризис в Европе длился намного дольше, чем в Соединенных Штатах.

Вместо того чтобы признать, что банковский сектор Германии был столь же безрассудным, как и американские финансовые учреждения, Меркель и Шойбле отвергли все попытки администрации Обамы убедить их последовать подходу Соединенных Штатов и принять грандиозный план рекапитализации европейских банков. Они также отвергли ориентированный на спрос кейнсианский экономический подход, даже когда стало очевидно, что он работает по другую сторону Атлантики.

Вместо этого правительство Германии продолжало искать виноватых и выступать за жесткую экономию. Возможно, это сработало для Греции и двух других небольших стран ЕС, но определенно не на пользу ЕС в целом.

Реакция Германии на кризис обнажилась, когда порочный круг между суверенным долгом и обрушившимися европейскими банками — или судным днем, как его стали называть — чуть не торпедировал евро. К счастью, речь президента Европейского центрального банка Марио Драги «Делай все, что потребуется» в июле 2012 года достаточно успокоила финансовые рынки, чтобы дать лидерам еврозоны возможность принять Европейский механизм стабильности (ESM) в качестве основы, которая разорвала связь между банками и суверенным долгом.

Главным условием того, чтобы Германия в конечном итоге поддержала Европейский управляющий механизм, был централизованный надзор за европейскими банками. Это первый из трех столпов так называемого банковского союза, который еще не завершен почти через десять лет. Правительство Германии во главе с Меркель сыграло большую роль в этом провале.

С самого начала переговоров о банковском союзе Германия быстро превратилась из главного героя в противника. Он предъявлял непоследовательные требования, включая раннюю попытку помиловать свои сбережения и кооперативные банки, многие из которых просят о масштабной государственной помощи, от нового надзорного органа банка в ЕС. Последняя опора банковского союза — Схема гарантирования банковских вкладов Европейского союза — остается в тени, прежде всего, из-за немецкой оппозиции.

Очевидно, что ни один из этих недостатков не подорвал популярность Меркель среди немецких избирателей. Таким образом, очевидно, что женщина, известная в Германии как «Моти» или ее мать, имела хитроумную политическую антенну. На большей части территории Европейского Союза ее стойкие проевропейские убеждения и спокойное поведение были стойкой силой против старого и нового поколения евроскептиков-популистов в стиле Трампа, скрывающихся в ее стране, а также во многих других странах.

При этом ясно, что европейский проект сейчас намного шатче, чем когда она вступила в должность.

Джо Кервин