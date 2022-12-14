Наследие Хогвартса отложено до апреля на PS4, а версия для PS5 теперь золотая

Обновление (14.12.22): После объявления ниже о версии Hogwarts Legacy для PS4 разработчик Avalanche предоставил обновление для версии PS5. Текущая версия игры, запуск которой запланирован на февраль, Он официально стал золотым, что в основном означает, что игра окончена. Мы предполагаем, что время между сегодняшним днем и днем релиза будет потрачено на исправление ошибок в течение дня.
да, Наследие Хогвартса Снова отложено. Разница на этот раз в том, что это касается только версий игры последнего поколения. Версия для PS5 по-прежнему запланирована на 10 февраля 2023 года, но версия для PS4 была перенесена на 4 апреля.
Эту новость недавно подтвердили в социальных сетях:
Этот удивительный график выпуска, кажется, был установлен для того, чтобы «обеспечить наилучшие игровые возможности на всех платформах». Другими словами, релиз на PS4, вероятно, сейчас слишком сырой и не будет готов к февралю. Если этой сборке игры нужно больше времени в духовке, имеет смысл отложить ее, и задержка не повлияет на тех, кто работает на PS5.
Завтра — 14 декабря — Разработчик планирует продемонстрировать новый геймплей, давая нам последний взгляд на долгожданную игру. Наследие Хогвартса ставит вас на место пятикурсника, который посещал священную школу в 19 веке задолго до событий Гарри Поттера. Поскольку весь замок и прилегающие территории открыты для исследования, для многих это выглядит как игра мечты — надеюсь, вы сможете получить ее в феврале. Потом снова в апреле.
Планируете приобрести версию Hogwarts Legacy для PS4? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
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