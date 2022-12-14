Наследие Хогвартса отложено до апреля на PS4, а версия для PS5 теперь золотая

Обновление (14.12.22): После объявления ниже о версии Hogwarts Legacy для PS4 разработчик Avalanche предоставил обновление для версии PS5. Текущая версия игры, запуск которой запланирован на февраль, Он официально стал золотым, что в основном означает, что игра окончена. Мы предполагаем, что время между сегодняшним днем ​​и днем ​​релиза будет потрачено на исправление ошибок в течение дня.

да, Наследие Хогвартса Снова отложено. Разница на этот раз в том, что это касается только версий игры последнего поколения. Версия для PS5 по-прежнему запланирована на 10 февраля 2023 года, но версия для PS4 была перенесена на 4 апреля.

Эту новость недавно подтвердили в социальных сетях:

Hogwarts Legacy выйдет 4 апреля 2023 года на PlayStation 4 и Xbox One и 25 июля 2023 года на Nintendo Switch. Команда с нетерпением ждет возможности представить вам игру, и мы хотим предоставить наилучшие игровые возможности на всех платформах.— Наследие Хогвартса 13 декабря 2022 г.

Этот удивительный график выпуска, кажется, был установлен для того, чтобы «обеспечить наилучшие игровые возможности на всех платформах». Другими словами, релиз на PS4, вероятно, сейчас слишком сырой и не будет готов к февралю. Если этой сборке игры нужно больше времени в духовке, имеет смысл отложить ее, и задержка не повлияет на тех, кто работает на PS5.

Завтра — 14 декабря — Разработчик планирует продемонстрировать новый геймплей, давая нам последний взгляд на долгожданную игру. Наследие Хогвартса ставит вас на место пятикурсника, который посещал священную школу в 19 веке задолго до событий Гарри Поттера. Поскольку весь замок и прилегающие территории открыты для исследования, для многих это выглядит как игра мечты — надеюсь, вы сможете получить ее в феврале. Потом снова в апреле.

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