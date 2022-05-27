У Даниила Медведева по-прежнему проблемы с теннисом на грунте, но вторая ракетка мира вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, победив в четверг серба Ласло Джерже со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Россиянин, дошедший до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» в прошлом году после четырех последовательных вылетов в первом раунде, временами испытывал трудности, но его стойкость в конечном итоге компенсировала отсутствие у него естественной способности двигаться по медленному покрытию.

Медведев сломался в первом сете, но его великолепная защита помогла ему сделать два камбэка на корте благодаря Филиппу Шатрие. Затем он встречается с сербом Миомиром Кекмановичем под номером 28. Медведев, выигравший Открытый чемпионат США в прошлом году и занявший второе место на Открытом чемпионате Австралии в этом сезоне, добрался до Открытого чемпионата Франции всего с одним матчем на грунтовом корте после того, как в апреле перенес операцию по лечению грыжи.

Номер 2 в мире означает бизнес 💼Встроить твит Он вышел в третий раунд, одержав победу со счетом 6-3, 6-4, 6-3 над Ласло Джере.#Ролан Гаррос pic.twitter.com/WsJWfsdo29 Ролан Гаррос 26 мая 2022 г. Лучшее от Экспресс Премиум Дорогой Дорогой Дорогой Дорогой

Серия ранних невынужденных ошибок дала Джерри перерыв в первом тайме, но Медведев выиграл пять игр подряд и доминировал в матче, поскольку его противник, казалось, боролся физически.

Россиянин решительно сорвался со счетом 5:4 во втором сете, и больше не было возврата для 56-го номера мира, который поскользнулся на матч-пойнте, когда забил обычный удар слева.

Победа Медведева понравилась болельщикам «Ролан Гаррос», которые сделали его одним из кандидатов из-за его способности бегло говорить по-французски — таланта, с которым он хотел бы сыграть. «Я очень разочарован, я думал, что вы собираетесь говорить по-французски с французской аудиторией», — сказал трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Велландер.

«Тебе нужно подтянуться во французском… Я шучу», — добавил он с улыбкой.

Комментируя матч, Медведев сказал, что ему повезло спастись, выиграв сеты подряд. «Сегодня (Джерри), вероятно, лучше играл на грунте, но я смог лучше сыграть в важные моменты», — сказал 26-летний футболист. «Это очень сложно. Я пытался заставить его играть еще немного. Может быть, у него были судороги или травма, и он рано принял мяч, так что либо он ошибся, либо выиграл. боль в спине ушла».