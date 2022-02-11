Настольный сайт Wordle теперь перенаправляет на The New York Times

Мы знали, что этот день наступит, но прощаться все равно было странно: исходный сайт, на котором размещался Wordle — https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/ — теперь указывает на свой новый вечный дом https://www. .nytimes.com/games/wordle/index.html.

Помимо некоторых небольших изменений в пользовательском интерфейсе, чтобы лучше соответствовать просторному и чистому языку дизайна Нью-Йорк ТаймсРаздел игр, Wordle эффективно соответствует. На самом деле, если вы уже играли в сегодняшнюю головоломку, вы найдете решение без изменений в поле Серая дама, а если вы все время работали над решением для настольного компьютера, вы найдете линии Должен Они сохраняются (хотя это касается не всех). Но странно то, что Wordle еще не появился в играх целевая страница.

Исходная страница Wordle еще не перенаправлялась на мобильных устройствах, если вы надеетесь на последний запуск.

Wordle был запущен в октябре прошлого года как игра в слова один раз в день, отчасти вдохновленная разОрфографическая пчела. После того, как он стал настолько популярным, его изобрел Джош Уордл. Продал Он разыграл ее своим духовным предкам за нераскрытую сумму в Семи Низких Персонажах. Считается, что игра останется бесплатной, несмотря на смену владельца.