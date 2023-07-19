«Инструкторы КГБ специально высказали свою точку зрения, никогда не беспокоя левых. Забудьте об этой «политической суке». Цель выше! Попробуйте вмешаться в устоявшиеся, консервативные СМИ. Обратитесь к кинематографистам и интеллектуалам, так называемому академическому сообществу; циничным, эгоистичным людям, которые могут смотреть вам в глаза с ангельским выражением лица и лгать вам. Это люди, которых больше всего можно завербовать».

Индийское кино, известное как Болливуд, покорило зрителей во всем мире ярким повествованием и яркой музыкальной феерией. Однако под блеском и гламуром скрывается захватывающая история международного влияния, поскольку Советский Союз неожиданно проявил себя как сила, формировавшая индийскую киноиндустрию до 1991 года. В этой статье мы углубимся в интригующие отношения между Советским Союзом и Болливудом, исследуя их финансирование, деятельность и влияние.

Крестный отец индийского кино

Вопреки распространенному мнению, настоящие влиятельные лица в индийском кинематографе до 1991 года не были такими печально известными фигурами, как Хаджи Мастан, Давуд Ибрагим или династия Неру-Ганди. Вместо этого именно Советский Союз молча дергал за ниточки за кулисами. Это неожиданное откровение проливает свет на менее известную сторону истории индийского кино.

Разоблачения бывшего агента КГБ Юрия Безменова дают представление о тактике Советского Союза в Индии. Безменов объясняет, что его профессора из КГБ делали упор на традиционные и консервативные СМИ, влиятельных кинематографистов, интеллектуалов и академические круги. Эти люди, с их харизмой и способностью обманывать, стали главными целями для вербовки советских войск.

Невыразимый риск «Юбилейного»

Несколько недооцененный веб-сериал «Юбилейный», который транслируется на Amazon Prime, метко изображает борьбу между американцами и Советами за господство в индийском кино. Обе сверхдержавы осознали огромный охват и влияние Болливуда и стремились контролировать его повествование. Однако именно Советы благодаря финансированию и стратегическим операциям стали доминирующей державой.

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Советское влияние выходило далеко за рамки финансовой поддержки, поскольку Советский Союз фактически диктовал, что будет подаваться на тарелке индийского кино. Через стратегические союзы и партнерства советские интересы обеспечивали определенный идеологический уклон в болливудских постановках, соответствующий их социалистическим принципам.

Одна из легендарных фигур, которая часто фигурирует в дискуссиях об отношениях между Советами и Болливудом, — Радж Капур. Фильмы Капура, известные своей вневременной классикой, вызвали большой резонанс у советской публики. Легенды, связанные с автомобилем Капура советского производства и его предполагаемым безвизовым въездом в Советский Союз, только добавляют загадочности этой уникальной связи.

Эскалация интеллигенции «по-советски»

Открытия Безменова также проливают свет на попытки Советского Союза повлиять на индийское кино. Иностранным журналистам, приезжавшим в Москву, давали большое количество алкоголя, чтобы держать их в постоянном опьянении, эффективно притупляя их бдительность и любопытство. Эта стратегия была направлена ​​на то, чтобы контролировать повествование и обеспечить благоприятное освещение советских усилий в индийском кино.

Индийские кинематографисты, стремящиеся расширить свою аудиторию, часто предпочитают выпускать свои фильмы в странах, связанных с Советским Союзом, и участвовать в кинофестивалях, спонсируемых Советским Союзом. Эти симбиотические отношения позволили индийскому кино быть представленным широкой аудитории, а также предоставили Советскому Союзу платформу для показа своих любимых историй.

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1991 год стал важным поворотным моментом для индийского кино, поскольку страна открыла двери для международного сотрудничества и расширила свое влияние за пределы советской сферы. Этот шаг позволил Болливуду исследовать разнообразные международные темы, жанры и рынки, что привело к его глобальному доминированию в последующие годы.

Влияние Советского Союза на индийское кино до 1991 года остается интригующей и часто упускаемой из виду главой в истории Болливуда. Благодаря стратегическому финансированию, навязыванию нарративов и тщательному налаживанию отношений Советы сформировали курс индустрии и оставили неизгладимый след в индийском кино. Когда мы думаем о переплетении историй Болливуда и Советского Союза, становится ясно, что динамика мирового кино определяется не только художественным творчеством, но и невидимыми силами международной политики и влияния.

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