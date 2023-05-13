Наступление Украины под Пакмутом выявило наличие дивизий в российских войсках

Украинское командование заявило в пятницу, что украинская армия продвигается в наступлении в районе восточного города Багмут, немного сместив линию фронта в боевых действиях, но обнажив дивизии, растерянность и настороженность российских сил в войне.

Провоенные российские блоггеры поспешили заявить, что началось долгожданное контрнаступление Украины, но украинские официальные лица преуменьшили значение событий и описали их более локально. В среду украинские солдаты прорвали российские позиции к югу от Багмута, а затем использовали эту брешь для атаки российских войск возле города, угрожая российским позициям на севере и юге. А видео По-видимому, впервые опубликованное украинским информационным агентством «24 канал», которое, по его словам, было предоставлено 77-й аэромобильной бригадой Украины, оно показало горящие части северного Пакмута в пятницу вечером.

Пакмут был эпицентром войны на востоке Украины в течение нескольких месяцев: в значительной степени разрушенный город, где, как полагают, погибли десятки тысяч солдат, и единственное место на расстоянии более сотни миль вдоль линии фронта, где Россия продолжала атаковать. Ситуация изменилась на этой неделе, когда Украина перевела российские войска в оборону, поставив перед ними сложное стратегическое решение, стоит ли укреплять город, и вызвала новый раунд обвинений между российским командованием.