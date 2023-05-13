Наступление Украины под Пакмутом выявило наличие дивизий в российских войсках

Украинское командование заявило в пятницу, что украинская армия продвигается в наступлении в районе восточного города Багмут, немного сместив линию фронта в боевых действиях, но обнажив дивизии, растерянность и настороженность российских сил в войне.
Провоенные российские блоггеры поспешили заявить, что началось долгожданное контрнаступление Украины, но украинские официальные лица преуменьшили значение событий и описали их более локально. В среду украинские солдаты прорвали российские позиции к югу от Багмута, а затем использовали эту брешь для атаки российских войск возле города, угрожая российским позициям на севере и юге. А видео По-видимому, впервые опубликованное украинским информационным агентством «24 канал», которое, по его словам, было предоставлено 77-й аэромобильной бригадой Украины, оно показало горящие части северного Пакмута в пятницу вечером.
Пакмут был эпицентром войны на востоке Украины в течение нескольких месяцев: в значительной степени разрушенный город, где, как полагают, погибли десятки тысяч солдат, и единственное место на расстоянии более сотни миль вдоль линии фронта, где Россия продолжала атаковать. Ситуация изменилась на этой неделе, когда Украина перевела российские войска в оборону, поставив перед ними сложное стратегическое решение, стоит ли укреплять город, и вызвала новый раунд обвинений между российским командованием.
Видео были опубликованы в пятницу 3-й отдельной десантно-штурмовой группой Украины. Бронетранспортеры показали нагромождение солдат и нападение на русскую траншею. «Вперед, вперед!» Солдат кричал на видео, снятом камерой шлема. Когда российские боевики бросили гранату, солдаты нырнули в укрытие, затем побежали вперед и бросили свои гранаты в русский бункер. Видео не удалось проверить независимо.
«Оборонительная фаза битвы за Пакмут подходит к концу», — сказал Андрей Пилецкий, который окончательно командует бригадой среди других подразделений украинской армии. Теперь, по его словам, Украина усилит давление на россиян с севера и юга.
«С нашей стороны мы добились большего прогресса», — сказал оператор дрона из тактической группы Адама, попросивший называть его только по прозвищу «Хим». В пятничном интервью Чеса описал ночной бой к югу от Пакмутина, в котором российские солдаты пытались отбить позицию, но были отброшены украинским артиллерийским обстрелом.
Другой украинский солдат, назвавший свой позывной «Бандит», сказал, что, когда артиллерийский и ракетный обстрел эхом прокатился по горам возле Пакмута, «весь наш огонь направлен на российскую сторону».
«Мы все еще изучаем врага и хотим посмотреть, что он будет делать в этой ситуации», — сказал он, добавив, что украинские военные прощупывали российские позиции и «уничтожали один лес за другим».
Уход из Багмута, города, не имевшего стратегического значения, ставшего символическим подарком, стал бы досадной неудачей для русской армии. Россия не захватила ни одного украинского города с июля прошлого года и продвигается к Багмуту, несмотря на растущие потери.
Трудно было предсказать, будет ли прогресс Украины продолжительным. Российские силы в какой-то момент вытеснили украинские войска из всех городских кварталов, кроме нескольких.
Украинские наступательные действия на этой неделе максимально приблизили российскую границу к трехмильной границе, но эта победа свела на нет то, чего московские силы добивались в течение нескольких месяцев.
Это ставит Россию перед трудным выбором. Если Россия не укрепит свои фланги вокруг Пакмута, ее ждет политически унизительная неудача. Но если он отвлечет резервные силы на город, это может ослабить оборону на юге, где, по мнению многих аналитиков, Украина двинется к Азовскому морю, пытаясь перерезать пути снабжения оккупированного Крыма.
Украинские официальные лица не изображали атаки как начало широко ожидаемого контрнаступления. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си на этой неделе, что хочет, чтобы до того, как Украина начнет наступление, прибыло больше оружия и боеприпасов.
Ставки нападения на Украину распространяются на усилия страны по получению дополнительной помощи: военное наступление может вынудить западных чиновников направить больше поставок, а неудача или тупиковая ситуация могут привести к сокращению помощи или переговорам. На этой неделе министры иностранных дел европейских стран призвали высокопоставленного дипломата Китая призвать Пекин сделать больше для разрешения войны, а Китай, который позиционирует себя как потенциальный посредник, предлагая дипломатическую и экономическую помощь России, объявил о визите посланника в Украину и Россию на следующей неделе. .
Поэтому украинские лидеры, прекрасно осознавая свою зависимость от поддержки Запада, приложили все усилия, чтобы отличить последние атаки от более широкого наступления. Генерал Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины, охарактеризовал действия Украины на этой неделе как в основном оборонительные, но сказал, что солдаты «способны проводить эффективные контратаки».
«На отдельных участках фронта противник не выдержал атаки украинских защитников и отступил до двух километров», — говорится в сообщении.
Но российские военные блогеры настороженно отнеслись к успехам Киева под Пакмутом. Блогеры, которые часто ведут репортажи с фронта и связаны с различными генералами или группой наемников Вагнера, поддерживают войну и имеют влияние в России, призывая Москву предоставить больше ресурсов для борьбы.
«Вагнер отдал много крови и пота за эту территорию, некоторые даже отдали жизнь», — писал Александр Яремчук, российский военный корреспондент, аффилированный с Вагнером, бойцы которого почти год вели борьбу за Багмут. «Мне трудно поверить, что другие подразделения так легко сдают свои позиции».
Этот протест вызвал редкое признание со стороны Министерства обороны России, которое в пятницу заявило, что его силы отведены в район вокруг Багмута.
Лидер Вагнера Евгений В. Пригожин, похоже, поддержал оценку блогеров. В четверг он встретился с министром обороны России Сергеем К. направил открытое письмо Шойгу, в котором заявил, что «противник предпринял несколько успешных контратак».
Шквал записей, видео и репортажей выявил напряженность и разногласия между разрозненными российскими силами в Украине. Мистер. Агрессивный критик Шойгу и других высокопоставленных силовиков. На этой неделе Пригожин выпустил серию оскорбительных аудио- и видеообращений, в том числе одно, которое некоторые зрители назвали президентом Владимиром В. Это было истолковано как его первая прямая критика Путина. России.
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров, чьи военизированные формирования воевали с Вагнером на Украине, его давний соратник господин Кадыров. Критика Пригожина в ролике привела к трещинам в других местах.
Некоторые видные российские пропагандистские блогеры предупреждали, что враждебность начала сказываться на боевых действиях в решающий момент.
«Нет заповеди, которую бы соблюдали без исключения» написал блогер, Анастасия Кашеварова. «Перед нами столько людей, что никто не может договориться друг с другом».
«Враг использует его», — добавил он.
Отчетность предоставлена Анатолий Курманев, Мария Варенникова, Райли Меллон, Ишан Завери И Дмитрий Гэвин.
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