Наталья Водянова, российская модель, – новый посол доброй воли ООН

Отправлено в 7:11 по восточному времени, 25 февраля 2021 г.

Закрыть Российская модель Наталья Водянова не могла дождаться, чтобы заполучить желанную сумку Bottega Veneta, когда по работе она приехала в Милан. (5 марта)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) – Российская модель-благотворитель Наталья Водянова стала послом доброй воли ООН в среду, пообещав продвигать сексуальные и репродуктивные права женщин и девочек и бороться со стигматизацией, окружающей их тела.

Она будет активно сотрудничать с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения, который теперь называет себя агентством Организации Объединенных Наций по охране сексуального и репродуктивного здоровья, более известным как Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения.

Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталья Канем, объявившая о своем назначении, охарактеризовала Водянову как «прежде всего давнюю страстную защитницу прав и потребностей женщин и девочек, особенно людей с ограниченными возможностями».

Канем сказала, что в рамках своей работы с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения в течение последних трех лет Водянова сосредоточила свои усилия на «нарушении вредных табу и устранении стигм, окружающих тело и здоровье женщины, включая менструальное здоровье, даже во время гуманитарных кризисов, а также все формы гендерного равенства». основанное на насилии. “”.

Российская модель Наталья Водянова принимает участие в показе Dior Women’s Spring / Summer 2020/2021 в Париже 20 января 2020 года. (Фото: Кристоф Аршамбо, AFP через Getty Images)

Водянова, которая в воскресенье отметит свой 39-й день рождения, сказала, что для нее большая честь сыграть свою новую роль, и сказала на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций по видеосвязи: «Я с нетерпением жду продолжения моей работы по развенчанию мифов и табу, которые навязывают миллиарды женщин. , девушки и женщины видят. Женское здоровье и достоинство и поднять его ».

Водянова росла в бедности из-за матери-одиночки, у которой была сводная сестра с церебральным параличом и аутизмом. В семнадцать лет она подписала контракт с Viva Model Management и работала в модных компаниях, включая Calvin Klein, Balmain, Stella McCartney и Louis Vuitton, а также появилась на обложках нескольких журналов, в том числе Vogue. В 2012 году она попала в список топ-моделей Forbes и получила имя Supernova.

Водянова основала Фонд «Обнаженные сердца» для помощи детям с особыми потребностями и их семьям в 2004 году и является членом правления Special Olympics International.

Она сказала репортерам, что одной из сфер ее работы в качестве посла доброй воли будут табу и стигма, связанная с менструацией, ежемесячным вызовом для девочек и женщин.

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Фонд ООН в области народонаселения заявил, что в любой день более 800 миллионов девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 испытывают менструацию и могут столкнуться с исключением из общественной жизни, препятствиями на пути к возможностям, отсутствием санитарии и здоровья и пренебрежением.

«Эти стигмы и табу глубоко укоренились в нашей культуре и имеют непреодолимую силу», – сказала Водянова. «Неважно, где вы родились … вы столкнетесь с проблемами, которые возникают так или иначе».

Одним из хороших примеров этого, по ее словам, является то, что «товары для менструации, которые являются женским правом, а не просто красивой вещью», по-прежнему широко не доступны во многих странах.

«Теперь наша ответственность – переопределить то, что считается нормальным в культурном отношении», – сказала Водянова. «Как посол доброй воли ЮНФПА, я хочу работать над построением мира, который нам больше не нужно объяснять».

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