Наталья Гончарова вошла в историю искусств.

Аталия Гончарова (1881-1962), Лагарь (вокзал), холст, масло, ок. 1913-1914 гг., 97,5 х 156 … [+] см / 38,38 х 61,42 дюйма. Друт

Наталья Сергеевна Гончарова Футурист Кубистическая живопись нет соседа (Железнодорожная станция) 963 000 евро (более 1 миллиона долларов), что превышает предполагаемую сумму от 500 000 до 800 000 евро на аукционе в этом году.

На рубеже 20-го века два талантливых и непокорных студента, Гончарова и Михаил Федорович Ларионов, встречаются в престижном Московском институте живописи, ваяния и зодчества. Вскоре они стали партнерами, разделив студию и жилое пространство, и мир искусства никогда не был прежним. Будучи членами-основателями «Бубнового валета», первой радикальной независимой галерейной группы в Москве, влюбленные и соавторы крепко держатся за прочный фундамент русского искусства. Всегда вызывая споры при создании революционных работ, пара поселилась в Париже, где провела остаток своей жизни.

Наталья Гончарова Прачечные (1911) холст, масло 40 1/5 x 57 1/2 дюйма | 102 х 146 см Имение Натальи Гончаровой

Русский художник-авангардист, иллюстратор, модельер, писатель, фотограф и сценограф, Гончарова также была одним из основателей — наряду с другими русскими художниками Василием Кандинским, Алексигом фон Голинским и Марианной фон Веревкин, а также немецкими художниками Францем Марком, Августом Маке и Габриэле. Мюнтер — из другого радикального художественного движения, известного как Der Blaue Reiter. Родился 3 июля 1881 года в Нагиво Тульской губернии Российской империи, умер 17 октября 1962 года в Париже.

Ведущий русский художник, Ларионов был также одним из основателей более радикальной, но недолговечной группы под названием «Ослиный хвост», в которую входили Гончарова, а также Казимир Малевич, Марк Шагал и Александр Шевченко. На них повлияло движение кубофутуризма, и единственная выставка группы состоялась в Москве в 1912 году.

Ларионов, находившийся под влиянием грузинского художника Нико Пиросмани, рисовал в стиле импрессионизма, начиная с 1902 года, и, посетив Париж четыре года спустя, перешел к постимпрессионизму, а затем к неопримитивному стилю, частично заимствованному из русской вывески. . В 1908 году он провел в Москве выставку «Золотое руно», на которой были представлены картины Матисса, Дерена, Брака, Гогена и Ван Гога.

Вместе Гончарова и Ларионов разработали новаторский стиль абстрактного искусства, известный как лучизм, после того, как прослушали серию лекций о футуризме Филиппо Томмазо Маринетти, итальянского поэта, редактора, теоретика искусства и основателя футуристического движения.

Отец Гончаровой, Сергей Михайлович Гончаров, был архитектором и тоже окончил тот же Московский институт, где они с Ларионовым полюбили друг друга.

В 1915 году Ларионов уехал из России, чтобы работать с владельцем балета Сергеем Дягилевым в Париже над «Русским балетом», приняв французское гражданство и никогда не возвращаясь домой. Он родился 3 июня 1881 года в Тирасполе Херсонской губернии, входящей в состав Российской империи, и умер 10 мая 1964 года в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз.

Спустя 55 лет после его смерти в Третьяковской галерее в Москве прошла первая крупная ретроспектива Ларионова в России, разделенная на русскую секцию, в которой представлены в основном картины, французскую секцию, включающую картины, а также большую коллекцию его графических работ и многие другие. больше на всеобщее обозрение впервые. Во французском сегменте также представлены его работы из Русского балета, а также работы других художников из его частной коллекции.

Восхитительный «Пикник в провинциальном городке» Ларионова (около 1909 г.) был вдохновлен его первым визитом в Париж в 1906 г. Яркие и смелые цвета изображают яркий, беззаботный и решительно освежающий образ жизни русского аборигена. Разнообразие его работ бросается в глаза в Третьяковской галерее, где представлена ​​эта картина.

Между тем, в Лондоне акварели Гончаровой, в том числе три ее модных проекта, которые оцениваются в сумму от 600 фунтов стерлингов (771 доллар США) до 800 фунтов стерлингов (1029 долларов США), будут выставлены в магазине произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий Доусона 19 января.

Ее работы являются частью обширной коллекции русского торговца предметами искусства и предметами Кристофера Мартина Закхейма из его бывшего магазина Iconastas в Piccadilly Arcade. У Мартина-Захима диагностировали опухоль головного мозга, и он отправил оставшиеся товары из своего любимого магазина, когда он закрылся в прошлом году. Ушел из жизни 25 декабря 2018 года.

Царский иконостас, открытый в 1974 году, специализируется на русском искусстве от начала христианства до конца коммунизма. Здесь богатые международные коллекционеры найдут все: от православных икон и распятий, созданных с 16 по 20 века, до советских фарфоровых фигурок 1920-х годов или драгоценных произведений Фаберже.

Спустя более полувека после своей смерти Гончарова и Ларионов продолжают интриговать и шокировать мир искусства, иногда самым причудливым образом.

Считается, что «Натюрморт с чайником и апельсинами» был написан Ларионовым более 50 лет назад, но Александра Бабенко, младший специалист по русскому искусству Christie’s, обнаружила, что он написан Гончаровой. Продана на Christie’s в ноябре 2017 года за 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиона долларов).

«В тот момент, когда я увидел рисунок на теле, у меня перехватило дыхание», — сказал Бабенко. «Живость и смелость ее красок, ультрамариновые очертания, смелая угловатая композиция — все это олицетворяет юношеский задор и бунтарское настроение московского художественного сообщества начала ХХ века».