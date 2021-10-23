Натан Чен спотыкается, а Винсент Чжоу лидирует на Skate America | Спортивный

По его словам, на Олимпийских играх 2018 у Чена была печально известная катастрофическая короткая программа. Он поднялся с 17-го на пятое место с победителем произвольной программы, продемонстрировав свой потенциал для возвращения.

С тех пор он выиграл все соревнования, в которых участвовал – колоссальные 14 соревнований. Только дважды за эти 45 месяцев Чен не лидировал после короткой программы; третье было.

На этой неделе Чжоу вернется один. Бронзовый призер мира 2019 года занял 25-е место на чемпионате мира 2021 года, что на одно очко не хватило даже до квалификации в произвольной программе.

«Я перенесу это на завтра, укреплю уверенность и пойду дальше», – сказал Чу. «Я думаю, что сегодня вечером я действительно хорошо поработал, выступая в программе и показав некоторые замечательные вещи, которые мы делали на тренировках».

Он выиграл два небольших турнира, в которых участвовал ранее в этом сезоне, и ведет активную кампанию за вторую олимпийскую команду. Команда будет выбрана в январе.

Ранее лидировали две команды российских пар.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в коротком парном разряде с 80,36 балла, за ними следуют соотечественницы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 75,43 балла. Третьими финишировали японцы Рико Миура и Рюичи Кихара со временем 72,63.