Наташа Лионна дразнит «Диким путешествием» во время первого взгляда на второй сезон «Русской куклы»: «Это абсолютно необычно»

Наташа Лион быть нечетким намеренно Русская матрешкаДолгожданный второй сезон.

«Это определенно дикая поездка. Это глубоко и необычно», — сказала звезда сериала, один из создателей и ведущий, пообещав не просто пытаться звучать «интересно». «Я действительно думаю, что удовольствие от игры заключается в том, чтобы смотреть на нее свежим взглядом как можно чаще, чтобы история увлекла вас», — объясняет она, не желая много рассказывать. Цитируя одно из любимых произведений детства, Бесконечная историяв качестве своего рода примера, Леону нравится идея «нести книгу на чердаке и позволить этому миру унести тебя в путешествие. Я мечтаю, чтобы люди могли сделать это с помощью этого шоу».

что это будет Она рассказывает, что новый сезон начинается через четыре года после того, как ее персонажи Надя и Алан (Чарли Барнетт) сбежали из смертельного кольца времени. Сюжет снова затрагивает экзистенциальные темы, поскольку дуэт снова и снова сталкивается с судьбой хуже, чем смерть, когда им приходится тщательно изучать свое прошлое через неожиданный временной портал, расположенный в одном из самых известных мест Манхэттена.

Другими словами, весь юмор и научно-фантастические драмы из первого сезона остались нетронутыми, но новые эпизоды сделали еще один шаг вперед: «Мы все довели себя до предела того, что, как мы думали, мы могли бы достичь визуально и с помощью повествования».

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Нетфликс Наташа Лионна и Энни Мерфи во втором сезоне Русской куклы

Остальные актеры вернулись со всеми кривыми движениями Шит-Крик Лауреат премии Эмми Энни Мерфи Присоединяйтесь к празднику в качестве неожиданного «союзника» для Нади. Леон описывает его как «основной продукт и сердце сезона», который помогает Наде справиться с «природой двора». Или, другими словами, «Есть серьезные мамы». Русская матрешка Это видно на человеческом уровне, и это определенно один из хороших парней».

История продолжается

Поклонники получившего премию «Эмми» сериала могут ожидать, что из оригинала появятся пасхальные яйца («таракан!» Овсяный кот!), а также множество новых подсказок о разгадке вековой головоломки. — Это определенно коробка-головоломка, — снова поддразнил Леон. «От всего сердца я надеюсь, что люди будут смотреть все и видеть, как идет матч. Я не могу поверить, что мы сделали это».

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Нетфликс Наташа Лионна в роли Нади Вольвоковой и Чакус Орох в роли отца Ласло во 2-м сезоне «Русской куклы».

Русская матрешка Второй сезон выйдет на Netflix этой весной.

Версия этой истории появилась в мартовском номере журнала. Развлекательный еженедельник, в газетных киосках 18 февраля. не забудь Принимать участие Больше эксклюзивных интервью и фото только в Electronic Warfare.

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