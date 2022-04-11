Наташа Лионн входит в мультивселенную

Русская матрешка Это было Молния в бутылке. Сочетание замедленных эпизодов, нью-йоркского сеттинга и легкой игры Наташи Лионны сделало сезон Netflix ошеломляющим успехом, который принес множество номинаций на премию «Эмми». Но когда был анонсирован второй сезон, судьба сериала оставалась неопределенной. После того первого взрывного запуска, как вы его развиваете?

Ответ, возможно, прибыл в виде трейлера для Русская матрешка Второй сезон: Путешествие во времени.

Даже Надя понимает, что было не так много мест, где можно было бы наверстать упущенное после ее продолжающейся смерти в первом сезоне. «Наконец-то Вселенная нашла нечто худшее, чем смерть!» Крик. Она села на поезд, только чтобы понять, что может смотреть рекламу для него выбор Софи и вкладка.

Кажется, она совершила путешествие во времени, с которым имеет дело со своей обычно грязной точки зрения. Когда кто-то в баре говорит, что она путешественница во времени, она отвечает: «Я предпочитаю термин временная заключенная».

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Чего фанатам ожидать от нового сезона? Что ж, больше остроумия Нади и классического чувства юмора, но и новый сюжетный ход, расширяющий временную петлю на десятилетия. Почему его отправили в 80-е? Он отправил Алана туда с ней? Вернёмся ли мы к воспоминанию о Нью-Йорке, которое видели в первом сезоне? Это все вопросы, которые задавал трейлер, но нам больше не нужно ждать даты выхода 20 апреля.

Как и во всех шоу о путешествиях во времени, Русская матрешка Вам предстоит определить, как работает путешествие во времени в его мире. Действия Нади могут повлиять на ее будущее, и она должна понять это и попытаться воспользоваться этим. Может быть, это ее шанс улучшить свое детство?

Надя понимает, что ей за 80. Нетфликс

С учетом ‘Русская матрешка’В сложном сюжете 1-го сезона фанаты определенно могут ожидать продолжения сезона. темный — Как на Нетфликсе темный, оригинальный сериал о путешествиях во времени, кульминацией которого стали несколько временных линий — из того, что мы видели раньше. Сочетая эту сложность и Русская матрешкаЗапатентованное остроумие и сюрреализм, этот сезон, возможно, не уступает первому сезону.

В эпоху возрождения мультивселенной и путешествий во времени, во многом благодаря фильмам о супергероях, Русская матрешка Он близок к тому, чтобы сделать собственное заявление такого рода. Вопрос только в том, что можно сделать в 3 сезоне.