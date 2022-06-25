Наташа Лионн говорит, что третий сезон «Русской куклы» может быть создан «через 20 лет»

3-й сезон «Русской куклы» еще не является официальным. Но фанаты надеются, что Netflix обязательно вернется еще на один сезон. Перед первым сезоном соавтор сценария и главная актриса Наташа Лионн (Надя) призналась, что у сценаристов с самого начала был план на три сезона.

«Я знаю, что в данный момент я должен оставить открытое пространство для чего-то, что выходит за рамки моего ограниченного воображения, чтобы увидеть, находится ли все еще здесь начало сериала, середина и конец». Может быть только два сезона. Может четыре сезона. Прямо сейчас совершенно ясно, что эти три «.» Наташа Лайонс рассказала THR еще в 2019 году.

Однако предсказывать 3 сезон «Русской куклы» пока рано. Премьера первого сезона сериала состоялась 1 февраля 2019 года, а объявление о продлении сериала на второй сезон появилось в июне того же года, а премьера состоялась 20 апреля. , 2022.. Так что хватайте коней! Возможно, вам придется подождать еще три года, прежде чем выйдет третий сезон «Русской куклы» или фильма.

Второй сезон «Русской куклы» заканчивается тем, что Надя и Алан спорят о нарушенном графике, и они возвращаются в метро. Лошадь в форме MTA ведет их в туннели к своему поезду. Они садятся в поезд и обнаруживают, что он полон ее друзей, направляющихся к пяткам Рут, говоря, что сегодня 30 апреля.

Алан заставляет Надю сойти с поезда, говоря, что им нужно вернуть ребенка и назначить время. Когда они идут по туннелю, их сбивает приближающийся поезд, и они «просыпаются» по отдельности. В пустоте Алан видит свою бабушку, работающую в MTA, и они кратко разговаривают, прежде чем призвать его двигаться дальше. Надя, которая держит маленькую Надю, должна бросить мешок с золотыми монетами и пройти через дверь в своей пустоте, где она встречает свою мать Нору. Она решила передать ребенка (сама) матери, снова установила расписание и с улыбкой вышла из поезда. Затем Надя направляется в квартиру Максин и присоединяется к Алану по следам Рут.

Говоря о возможном третьем сезоне русской куклы, Леон сказал: «Кажется, что есть идея, готовящаяся к третьему сезону, и будет очень весело провести одно из этих шоу пять лет спустя, это «Нет, подождите». минуту!» Я думаю, у нас есть другая идея для нескольких эпизодов. Я хотел бы увидеть его для «Русской матрешки». «О, подождите, я думаю, у нас теперь есть идея для нашего оригинального фильма. Прошло 20 лет». Я не думаю, что когда-нибудь закончу это шоу. Это во многом зависит от аппетита и приема».

Если в будущем мы получим «Русскую куклу» 3 сезон, основной состав, скорее всего, вернется. Сюда входят Наташа Лионн в роли Нади, Алан в роли Чарли Барнетта, Максин в роли друзей Нади, Грета Ли и Ребекка Хендерсон в роли Лиззи.

Мы также можем увидеть возвращение Норы, матери Нади (Хлоя Севиньи). Кроме того, если сюжет снова покажет путешествие во времени, Энни Мерфи (в прошлом) и Элизабет Эшли (в настоящем) также могут вернуться в сериал.

Впрочем, это все домыслы, так как третий сезон игры «Русская кукла» еще не анонсирован. Надо дождаться официального анонса!

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