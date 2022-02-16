НАТО взвешивает новые боевые единицы для Центральной Юго-Восточной Европы

У Столтенберга нет доказательств ухода

Западный чиновник видит высокую напряженность до конца февраля

Словакия указывает на свою открытость для новой боевой единицы

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — В среду НАТО попросило свое военное командование составить планы новых боевых подразделений в Центральной и Юго-Восточной Европе и обвинило Россию в том, что она направляет больше войск в районы вблизи Украины, а не выводит свои силы.

Отдельно высокопоставленный представитель западной разведки заявил, что российские военные учения находятся в самом разгаре и что риск российской агрессии против Украины будет оставаться высоким до конца февраля.

Дипломаты заявили, что боевые подразделения или «боевые группы» могут быть сформированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, что станет самым большим сдвигом в военной структуре НАТО с тех пор, как после аннексии Крыма Россией его силы были переброшены в страны Балтии и Польшу. . из Украины в 2014 году.

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Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны «решили разработать варианты дальнейшего усиления сдерживания и обороны НАТО, включая рассмотрение вопроса о создании новых боевых групп НАТО в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе».

Выражая также укоренившиеся надежды на дипломатические отношения с Москвой, Столтенберг оспорил сделанные во вторник и среду заявления России о том, что она вернет часть войск на свои базы, заявив, что спутниковые снимки свидетельствуют об обратном.

«То, что мы видим, это то, что они увеличили количество войск, и на их пути есть еще войска. Так что пока не успокоиться», — сказал Столтенберг.

«Новая норма заключается в том, что Россия показала, что она действительно готова бросить вызов некоторым базовым принципам нашей безопасности и праву каждой страны выбирать свой собственный путь», — добавил он, косвенно имея в виду Украину.

Москва хочет помешать Украине вступить в НАТО, но альянс отвергает это требование.

Президент США Джо Байден предупредил во вторник, что более 150 000 российских военнослужащих по-прежнему сосредоточены у границы с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 16 февраля 2022 г. REUTERS/Joanna Giron Читать далее

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«пиковый период»

Но высокопоставленный западный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что разведка показала, что пик российских военных учений продлится до конца февраля.

«Мы находимся в пиковом периоде, когда учения, о которых объявили русские, находятся в активной фазе», — сказал чиновник, добавив, что Россия, вероятно, запустит баллистические ракеты в восточном направлении из Беларуси в рамках своих учений.

«На данный момент нет достоверных признаков того, что будет какая-либо военная деэскалация», — сказал чиновник, добавив, что теперь Россия может атаковать Украину «без предупреждения или предупреждения».

НАТО развернуло в Польше, Литве, Латвии и Эстонии четыре многонациональных боевых подразделения общей численностью около 5000 солдат под руководством США, Германии, Канады и Великобритании. Он предназначен для того, чтобы выиграть время для того, чтобы дополнительные силы НАТО достигли линии фронта в случае необходимости.

Дипломаты заявили, что в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии могут быть размещены четыре новых подразделения численностью около 4000 солдат. Подробнее Франция уже предложила возглавить такое подразделение в Румынии.

Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Чехия может быть частью боевой группы в Словакии, но обсуждения велись только на начальном этапе.

Прага отказалась подтвердить или опровергнуть комментарии словацкого министра. «Если Чешскую Республику попросят оказать какую-либо помощь, решение будут принимать правительство и парламент», — заявили в министерстве обороны Чехии.

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Дополнительные отчеты Фила Стюарта, Сабины Зиболд и Робин Эммотт; Дополнительный репортаж Яна Лопатки в Праге. Монтаж Алекс Ричардсон и Гарет Джонс

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