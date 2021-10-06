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НАТО высылает 8 сотрудников российской миссии, заявив, что они «неизвестные» офицеры разведки

7 октября, 2021
Boleslava Sokolova

В среду НАТО исключило восемь членов российской миссии в военный альянс, заявив, что они тайно работали офицерами разведки и вдвое уменьшили численность московской команды, способной работать в ее штаб-квартире.

«Мы можем подтвердить, что отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, которые были неизвестными российскими разведчиками», – сказал представитель НАТО. Чиновник говорил на условиях анонимности, и его имя не могло быть раскрыто публично.

Чиновник сказал, что НАТО также сократило количество рабочих мест, на которые Россия может сертифицировать людей в организации, с 20 до 10. Не было дано немедленных четких объяснений этому решению, которое вступит в силу в конце месяца.

Отношения между НАТО и Россией стали все более напряженными после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Между ними нет согласия по поводу разработки Россией ракетно-ядерного оружия, проникновения в воздушное пространство НАТО и шума истребителей кораблей союзников.

Официальные переговоры между ними в последние годы были ограниченными.

Политика НАТО в отношении России остается неизменной. «Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, в то же время оставаясь открытыми для конструктивного диалога», – сказал чиновник.

Главный форум для диалога, Совет Россия-НАТО, дает сбои.

«НАТО предложило провести еще одно заседание Совета Россия-НАТО более 18 месяцев назад, и это предложение остается в силе. Мяч за Россией», – сказал чиновник.

Леонид Слуцкий, глава комитета по иностранным делам нижней палаты российского парламента, отверг обвинения в адрес российских дипломатов как безосновательные и предупредил, что этот шаг НАТО приведет к еще большему обострению отношений.

Слуцкий также сообщил агентству «Интерфакс», что Москва может ответить «непропорциональными» ответными мерами, но не сказал, какими они могут быть.

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