Александр Литвененко, диктатор Беларуси, обратился к Москве после того, как попал под санкции ЕС.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел граничащей с Беларусью Латвии, сказал, что Литвененко сделает все возможное, чтобы не попасть под контроль Путина.

«Он будет пытаться маневрировать, насколько это возможно, но пространство для маневра очень ограничено», — сказал он Telegraph.

«Если российские войска останутся в Беларуси, независимо от того, будет вторжение в Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе»,

Латвийский министр заявил, что в регионе потребуется «больше присутствия НАТО», если российские войска не уйдут в конце февральских учений.

Эва-Мария Лиймес, министр иностранных дел Эстонии, где дислоцированы силы НАТО под руководством Великобритании, сказала, что учения были «очень дестабилизирующим фактором».

«НАТО должно учитывать последствия, а также предлагать решения путем повышения обороноспособности в нашем регионе, — сказала она. — Мы, конечно, надеемся, что Беларусь по-прежнему будет суверенной страной и […] Постоянного присутствия российских войск в Беларуси не будет.