НАТО находится в состоянии повышенной готовности после того, как российский самолет чуть не столкнулся с польским самолетом над Черным морем

Официальный представитель НАТО сообщил The Daily Beast, что почти случайное столкновение между российским военным самолетом и польским вынудило НАТО привести свою воздушную полицию в «повышенную готовность».

Инцидент произошел над Черным морем недалеко от Румынии в пятницу, когда польский самолет выполнял патрулирование в рамках своих обязанностей перед пограничным агентством ЕС Frontex. Штаб-квартира Frontex находится в Варшаве, Польша.

«Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в связи с опасным поведением российского военного самолета рядом с польским самолетом Frontex над Черным морем в районе Румынии в пятницу», — сообщил официальный представитель The Daily Beast. НАТО по-прежнему бдительно.

Чиновник не ответил на вопросы о том, как НАТО оценивает намерения России в случившемся.

По данным пограничной службы Польши, российский Су-35 совершил три «агрессивных и опасных маневра» в сторону польского самолета. Польские пограничники сообщили в социальных сетях, что в результате польский экипаж потерял управление и высоту.

По оценке экипажа, российский самолет в какой-то момент находился всего в пяти метрах.

Представитель НАТО сообщил, что подразделения с наивысшим уровнем готовности — это испанские самолеты, приписанные к миссии воздушной полиции в Румынии.

По словам представителей США, российские самолеты часто совершают небезопасные и непрофессиональные полеты рядом с самолетами других стран. По словам официальных лиц США, некоторые из этих маневров могут привести к непреднамеренной эскалации. Официальные лица США заявили, что такое поведение начало расти в марте.

По данным Пентагона, эта новость появилась всего через несколько недель после того, как российский Су-35 осуществил «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского F-16 над Сирией. Последний инцидент также произошел через два месяца после того, как российский Су-27 совершил небезопасный и непрофессиональный маневр, в конечном итоге поразив американский беспилотник над Черным морем. ВВС США MQ-9 был полностью сбит после аварии из-за полученных повреждений.

В инциденте с MQ-9 российские самолеты провокационно выпустили топливо перед дроном.

В то время Россия отрицала, что действовала непрофессионально и нанесла удар по американскому беспилотнику. Российские официальные лица заявили, что беспилотник упал после резкого маневра и заявил, что летел в сторону Крымского полуострова, который Россия захватила у Украины в 2014 году.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, заявил в то время, что такого рода действия не помешают Соединенным Штатам действовать над Черным морем, даже если Россия продолжает вести войну в Украине.

«Если сообщение состоит в том, что они хотят удержать или отговорить нас от полетов и действий в международном воздушном пространстве над Черным морем, это сообщение не будет выполнено… Мы продолжим летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами», — сказал Кирби. в марте.