НАТО обсудило с американской разведкой намерение России приблизиться к Украине

По сценарию Сабины Сибольд и Хумиры Памук

РИГА (Рейтер) — Министры иностранных дел стран НАТО обсудят во вторник возможное намерение президента Владимира Путина наращивать российские силы на границах Украины и то, каким должен быть ответ альянса, когда Беларусь объявила о совместных военных учениях с Россией.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен покажет своим 29 коллегам по НАТО фотографию американской разведки на восточном фланге альянса и на Украине, которая не является членом НАТО, во время встречи в столице Латвии Риге.

«У нас нет никакой ясности в отношении намерений (России), но мы точно знаем, что российские вооруженные силы необычно сосредоточены вблизи Украины», — заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видим тяжелые возможности, мы видим бронетранспортеры, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, десятки тысяч российских военнослужащих, готовых к бою», — сказал он после посещения сил НАТО для тренировки боевых навыков с замаскированными танками и боевыми пулеметами в заснеженном лесу. на севере страны. Рига.

Западный военный альянс обеспокоен российским военным присутствием на границах Украины — вторым наращиванием в этом году. Западные официальные лица заявляют, что в мае на границе с Украиной находилось 100000 российских военнослужащих — это наибольшее число с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

В понедельник Беларусь объявила о совместных с Россией военных учениях на границе с Украиной, обвинив НАТО в создании наступательного потенциала вблизи своих границ.

Президент Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в стремлении разделить Европейский Союз путем отправки мигрантов с Ближнего Востока к польской границе, предупредил, что Минск не будет бездействовать в случае полномасштабной войны. nL8N2SK4FI]

«Совершенно ясно, на чьей стороне будет Беларусь», — сказал он, имея в виду Россию, финансовая и политическая поддержка которой помогла ему противостоять массовым протестам после спорных президентских выборов в августе прошлого года.

(Репортаж Сабины Зибольд; Редакция Раисы Касуловски)