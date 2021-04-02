НАТО осуждает наращивание военной мощи России, а Москва предупреждает, что эскалация может «разрушить» Украину.

Россия предупредила в четверг, что опасная эскалация конфликта на Донбассе может «разрушить» Украину, поскольку НАТО выразило обеспокоенность по поводу того, что оно охарактеризовало как крупное наращивание российской военной мощи вблизи востока Украины.

Непроверенные кадры предлагаются в социальных сетях Россия Большое количество танков, БТР и другой техники было переброшено в прилегающие районы. Украина Как и для КрымКоторую Москва аннексировала у Украины в 2014 году.

Российская активность бросает вызов президенту США Джо БайденАдминистрация, которая на этой неделе провела телефонные переговоры с высокопоставленными украинскими чиновниками на публичной демонстрации поддержки президента Владимира ЗеленскийПравительство.

«Обычная тактика отчасти состоит в том, чтобы повернуть конфликт и уменьшить его, чтобы создать нестабильность и показать, что Россия является крупным игроком», – сказал один дипломат из ЕС. «Мы не можем исключить, что президентство Байдена является частью российских расчетов. Москве пора проявить немного силы».

Москва и Киев давно обвиняют друг друга в невыполнении мирного соглашения на Донбассе. Отношения еще больше обострились из-за судьбы газопровода «Северный поток-2» в Германию, который Киев и Вашингтон хотят остановить, а также из-за кампании на Украине против известного близкого к России бизнесмена.

НАТО Она сказала, что была обеспокоена российскими военными подкреплениями, когда послы НАТО встретились, чтобы обсудить недавнюю эскалацию насилия в восточном регионе Донбасса, где украинские силы сражаются с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами в конфликте, который, по оценкам Киева, с 2014 года убил 14000 человек.

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим украинским коллегой Андреем Тараном и, по словам Пентагона, «осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины».

«Я подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», – сказал Остин в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Колиба обвинил Россию в «систематической эскалации» ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

История продолжается

Представитель Кремля Дмитрий Песков преуменьшил значение толпы, заявив: «Это никого не должно беспокоить и никому не угрожать». Он сказал, что Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих границ.

Песков сказал: «На периферии границ России усиливается активность со стороны НАТО, других альянсов и отдельных стран – все это требует бдительности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большая часть украинской армии, похоже, осознает опасность «острого конфликта» на Донбассе.

«Я очень надеюсь, что они не будут« спровоцированы »политиками, которые, в свою очередь,« спровоцируют »Запад во главе с США, – сказал Лавров.

«Президент России Путин сказал (это) не так давно, но это заявление действует до сих пор, что те, кто попытаются начать новую войну на Донбассе – уничтожат Украину».

Озабоченность НАТО

Представитель НАТО сообщил Рейтер, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России на Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня в июле 2020 года, в результате которых на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.

Украина, западные страны и НАТО обвиняют Россию в отправке войск и тяжелого вооружения для поддержки своих ставленников на Донбассе, захвативших территорию на востоке Украины в 2014 году.

Россия заявляет, что оказывает сепаратистским боевикам политическую и гуманитарную поддержку только в том, что она описывает как внутренний конфликт.

Украинская военная разведка обвинила Россию в организации провокаций с целью создания предлога для отправки дополнительных российских воинских частей на Донбасс.

Она добавила: «Кроме того, не исключена попытка продвинуть российские оккупационные силы вглубь Украины».

(Рейтер)