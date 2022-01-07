НАТО отвергает Россию и обещает не останавливать расширение

Автор Лорен Кук | Агентство новостей

БРЮССЕЛЬ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу исключил прекращение продолжающегося расширения военной организации для решения проблем безопасности России, отклонив ключевую часть требований президента Владимира Путина о снижении напряженности в отношениях с Украиной.

«Мы не пойдем на компромисс в отношении основных принципов, включая право каждой страны определять свой собственный курс, включая то, частью каких механизмов безопасности она хочет быть», — заявил Столтенберг журналистам в Брюсселе после внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги провели онлайн-переговоры в рамках подготовки к первому за более чем два года заседанию Совета Россия-НАТО. Встреча, запланированная на среду в Брюсселе, даст послам стран НАТО возможность лично обсудить предложения Путина по безопасности с российским посланником.

Похоже, что многие из обнародованных Москвой документов — проект соглашения со странами НАТО и договорное предложение между Россией и Соединенными Штатами — не были началом военной организации из 30 стран, несмотря на опасения, что это может сделать Путин. Заказать вторжение в Украину.

НАТО придется согласиться остановить все планы по членству, не только с Украиной, и прекратить военные учения у границ России. Взамен Россия будет соблюдать международные обязательства, которые она подписала, по ограничению военных учений, а также по прекращению инцидентов с жужжанием самолетов и других боевых действий на низком уровне.

Утверждение такого соглашения требует, чтобы НАТО отвергла большую часть учредительного договора. В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора 1949 года организация может пригласить любую европейскую страну, желающую внести свой вклад в обеспечение безопасности в Североатлантическом регионе, а также выполнить свои членские обязательства.

Столтенберг сказал, что наращивание российской военной мощи, подпитывающее опасения вторжения, продолжается.

«Мы видим бронетанковые части, видим артиллерию, видим боеспособные силы, видим средства радиоэлектронной борьбы, видим много разных военных возможностей», — сказал он.

Это наращивание, по словам Столтенберга, наряду с требованиями безопасности России и ее послужным списком на Украине и в Грузии, «посылает сигнал о том, что существует реальная опасность нового вооруженного конфликта в Европе».

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, а позже поддержала сепаратистский мятеж на востоке страны. За семь лет боевых действий погибло более 14 000 человек и был опустошен промышленный регион Украины, известный как Донбасс.

Россия отрицает, что у нее есть новые планы нападения на своего соседа, но Путин хочет правовых гарантий, исключающих расширение НАТО и распространение вооружений. Москва заявляет, что ожидает ответов на свои предложения по безопасности в этом месяце.

Несмотря на риторику, Украина просто не может вступить в НАТО с оккупацией Крыма и боевыми действиями на Донбассе, потому что обеспечение коллективной безопасности альянса — нападение на одного союзника считается нападением на всех — втянет в войну, если страна станет член.

Действительно, помощь НАТО в случае вторжения вряд ли будет связана со значительными военными силами.

«Украина — очень близкий партнер, — сказал Столтенберг. «Мы оказываем поддержку Украине. Но Украина не включена в пункт о коллективной обороне НАТО, потому что Украина не является членом НАТО».

Столтенберг сказал, что НАТО готово обсудить с Москвой контроль над вооружениями, но Путину нельзя позволить накладывать ограничения на то, как организация защищает государства-члены, расположенные близко к границам России, такие как Эстония, Латвия, Литва и Польша.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть какой-то второсортный член НАТО, где НАТО как союзникам не разрешено защищать их так же, как мы защищаем других союзников».

Пятничная встреча стала первой в серии переговоров на высоком уровне с участием НАТО, высокопоставленных официальных лиц США и России, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на следующей неделе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что важно поговорить с Россией о ее опасениях и что он снова поговорит с Путиным «в ближайшие дни».

«Диалог не означает капитуляции», — сказал Макрон журналистам в Париже на мероприятии, посвященном началу шестимесячного срока Франции во главе Европейского союза.

Совет Россия-НАТО был сформирован два десятилетия назад. Но НАТО прекратило практическое сотрудничество с Россией через Норвежский совет по делам беженцев в 2014 году после аннексии Крыма. Встреча в среду станет первой с июля 2019 года. Представители НАТО заявляют, что Россия отказывается участвовать во встречах, пока в повестке дня стоит Украина.

Авторы Associated Press Сэмюэл Петрикин и Сильви Корбетт в Париже внесли свой вклад в этот отчет.