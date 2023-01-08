НАТО отклоняет просьбу Сербии о размещении своих сил в Косово

Сербия в прошлом месяце запросила разрешение на ввод войск

Стрельба и ранения молодых сербов добавили напряженности

В Стрепсе проходит мирная акция протеста

СТРЕПСИ, Косово, 8 января (Рейтер) — Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что миссия НАТО в Косово отклонила запрос правительства Сербии направить в Косово до 1000 полицейских и военнослужащих после столкновений между сербами и косовскими властями. .

Бывшая провинция Сербии Косово провозгласила независимость в 2008 году после войны 1998-1999 годов, во время которой НАТО бомбила Югославию, в которую входят Сербия и Черногория, чтобы защитить Косово, где проживает албанское большинство.

«Они (КФОР) ответили, что считают, что сербской армии нет необходимости возвращаться в Косово… сославшись на резолюцию ООН, утверждающую их мандат в Косово», — сказал Вучич в интервью частному Pink TV.

А в прошлом месяце впервые после окончания войны Сербия запросила ввод войск в Косово в ответ на столкновения между косовскими властями и сербами в северном регионе, где они составляют большинство.

В резолюции Совета Безопасности ООН говорится, что Сербии, если это будет одобрено Международными силами безопасности в Косово, может быть разрешено размещать свой персонал на пограничных переходах, в православных религиозных местах и ​​в районах с сербским большинством.

Вучич раскритиковал Косовские силы за то, что они проинформировали Сербию о своем решении накануне православного Рождества после того, как косовская полиция арестовала дежурного солдата, подозреваемого в стрельбе и ранении двух молодых сербов недалеко от южного города Стрепс.

Полиция сообщила, что двое пострадавших в возрасте 11 и 21 года были доставлены в больницу, их травмы не угрожают жизни.

Власти Косово осудили инцидент, вызвавший напряженность.

В воскресенье несколько тысяч сербов мирно протестовали в Стрепсе против того, что они назвали «антисербским насилием».

Горан Ракич, глава Сербского списка, основной сербской партии в Косово, обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в попытке изгнать сербов.

«Его цель — создать условия для того, чтобы сербы покинули свои дома», — сказал Ракитич собравшимся. «Мое послание состоит в том, что мы не должны сдаваться».

Сербские СМИ сообщили, что еще один молодой человек подвергся нападению и избиению группой албанцев рано утром в субботу, в то время как СМИ в Приштине сообщили, что автобус из Косово, направлявшийся в Германию через Сербию, подвергся нападению и в тот же день был разбит камнями лобовое стекло.

Международные организации осудили теракты, которые, как ожидается, усугубят недоверие между албанским большинством и примерно 100 тысячами сербов, проживающих в Косово. Половина из них живет на севере, и большинство отказывается признавать независимость Косово.

Дополнительный отчет и письмо Дарьи Чито Сушич в Сараево; Под редакцией Эмилии Ситхоул Матарес и Барбары Льюис

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