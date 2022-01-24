НАТО отправляет корабли и самолеты на восток, поскольку Ирландия отвергает российские учения

Брюссель (AFP) — НАТО заявила в понедельник, что переводит дополнительные силы в боевую готовность и направляет больше кораблей и боевых самолетов в Восточную Европу, поскольку Ирландия предупредила, что новые российские военные учения у ее побережья нежелательны, учитывая напряженность в отношении того, собирается ли президент Владимир Путин атаковать. . Украина.

Возглавляемая США военная организация заявила, что усиливает свое «сдерживающее» присутствие в регионе Балтийского моря. Дания отправляет в Литву фрегат и перебрасывает боевые самолеты F-16; Испания также отправит в Болгарию военные корабли и истребители; Франция готова ввести войска в Румынию.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО «примет все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников». «Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в нашей безопасности, в том числе укрепляя нашу коллективную оборону», — сказал он.

Это заявление было сделано, когда министры иностранных дел Европейского Союза стремились продемонстрировать новую решимость поддерживать Украину и зафиксировать озабоченность по поводу разногласий по поводу наилучшего способа противостоять любой российской агрессии.

«Мы демонстрируем беспрецедентное единство в отношении ситуации на Украине в тесной координации с Соединенными Штатами», — заявил журналистам в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

На вопрос, последует ли Европейский союз их примеру американский ход Он приказал семьям сотрудников европейского посольства в Украине покинуть страну, сказал Боррелл: «Мы не будем поступать так же». Он сказал, что очень хочет услышать об этом решении от госсекретаря Энтони Блинкена.

Великобритания также объявила в понедельник об отзыве некоторых дипломатов и членов их семей из своего посольства в Киеве. Государственный департамент заявил, что этот шаг был «ответом на растущую угрозу со стороны России».

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал решение США «преждевременным шагом» и признаком «чрезмерной осторожности». Он заявил, что Россия сеет панику среди украинцев и иностранцев, чтобы дестабилизировать Украину.

История продолжается

Германия наблюдает за развитием событий, но министр иностранных дел Германии Анналена Барбок подчеркнула, что «мы не должны способствовать дальнейшей дестабилизации, нам нужно продолжать очень четко поддерживать украинское правительство и, прежде всего, сохранять стабильность в стране».

Прибыв на встречу ЕС, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сказал, что сообщит своим коллегам, что Россия планирует провести военные учения в 240 километрах (150 милях) от юго-западного побережья Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.

«Сейчас не время для усиления военной активности и напряженности в контексте того, что происходит на Украине». — сказал Ковени. «Тот факт, что они решили сделать это на западной границе, если хотите, со стороны Европейского Союза, у побережья Ирландии, на наш взгляд, сейчас просто нежелательн и нежелателен, особенно в предстоящие недели».

Перед встречей, во время встречи в понедельник, на которой Блинкен действительно будет присутствовать, дипломаты и официальные лица заявили, что министры вновь подтвердят осуждение Европой наращивания военной мощи России вблизи Украины, в которой задействовано около 100 000 солдат, танков, артиллерии и тяжелой техники.

Они возобновят призывы к диалогу, в частности с помощью поддерживаемой Европой «нормандской формулы», которая помогла ослабить боевые действия в 2015 году, через год после того, как Путин приказал аннексировать украинский Крым. Бои на востоке Украины унесли жизни около 14 000 человек и продолжаются до сих пор.

Министры предупредят, что если Путин снова нападет на Украину, Россия столкнется с «серьезными последствиями и огромными расходами». Эти расходы будут носить финансовый и политический характер. Европейский союз настаивает на том, что готов ввести жесткие санкции против России в течение нескольких дней после нападения.

В минувшие выходные некоторые из ближайших к России государств-членов — Эстония, Латвия и Литва — подтвердили, что планируют отправить американские противотанковые и зенитные ракеты на Украину, и США поддержали этот шаг.

Но были подняты вопросы о степени объединения ЕС. Разнообразные политические, коммерческие и энергетические интересы уже давно разделяют блок из 27 стран в его подходе к Москве. Около 40% импорта природного газа в ЕС поступает из России, в основном по трубопроводам через территорию Украины.

Цены на газ взлетели до небес, и глава Международного энергетического агентства заявил, что российский энергетический гигант «Газпром» уже в конце 2021 года сокращает свой экспорт в Европейский Союз, несмотря на повышение цен. Путин говорит, что «Газпром» выполняет свои договорные обязательства, не оказывая давления на Европу.

Две сверхдержавы Евросоюза более осторожны. Разменной монетой стал немецкий газопровод «Северный поток — 2» из России, строительство которого было завершено после прокачки газа. Президент Франции Эммануэль Макрон возобновил ранее отвергнутые призывы к саммиту ЕС с Путиным.

В конце прошлого года Франция и Германия первоначально выразили сомнения в оценках разведки США о том, что Москва может готовиться к вторжению.

Поздно вечером в субботу главнокомандующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай Ахим Шенбах подал в отставку после того, как его раскритиковали за то, что он заявил, что Украина не вернет Крым, и за предположение, что Путин заслуживает «уважения».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить поддерживаемый Россией проект расширения венгерской атомной электростанции.

Однако дипломаты и официальные лица заявили, что с исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией, разрабатываются жесткие санкции. Но они не хотели говорить, к каким действиям или действиям может привести Россия.

По их словам, цель состояла в том, чтобы попытаться примирить сомнения, которые Путин посеял в отношении своих намерений в Украине, с неуверенностью в том, как могут выглядеть любые ответные действия Европы или когда они произойдут.

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Эта история была обновлена, чтобы исправить то, что Франция заявила, что готова отправить войска в Румынию, а не в Болгарию. ___

Свой вклад внесли писатель Юрас Караману из Associated Press в Киеве, Украина, и Джир Молсон в Берлине.

Лорн Кук, Associated Press